Trumps riskante reis

Drie grote godsdiensten, zes wereldleiders en het sterkste militaire bondgenootschap ter wereld houden hun adem in. Donald Trump komt op bezoek en niemand weet wat hij gaat zeggen of tweeten, wie hij zal schofferen of in een ongemakkelijke positie brengen.

Trump heeft lang gewacht met zijn eerste buitenlandse trip: zijn voorgangers gingen sneller op reis, maar bleven ook dichter bij huis. De buurlanden Canada en Mexico waren meestal de eerste bestemming. Wat Trumps bedoeling ook is, in ieder geval past de ambitie wel bij hem: deze reis wordt groter, verder en langer dan de eerste buitenlandse bezoeken van zijn voorgangers. ‘It’s gonna be huge’, horen we de president al zeggen.

Maar de risico’s die hij neemt zijn ook enorm. Trump reist naar een ondemocratische theocratie (Saudi-Arabië) en een land dat in oorlog is met zijn buren en delen van hun grondgebied bezet (Israël). Daarna heeft hij ontmoetingen met de paus in Rome, de Navo-partners in Brussel en een G7-top op Sicilië.

Tijdens deze bijeenkomst zal Trump – fasten your seatbelts – een toespraak houden over ‘zijn visie op een vreedzame islam’ en de strijd tegen terrorisme. De man die een inreisverbod uitvaardigde voor mensen uit overwegend islamitische landen, die nooit blijk heeft gegeven van enige reflectie op religieuze zaken, zal dus spreken over een godsdienst waar hij geen enkele band mee heeft. Voor zijn medewerkers, en voor de Saudi’s, wordt dit op zijn minst een spannend moment.

Jeruzalem en Bethlehem 22-23 mei

Als eerste Amerikaanse president in functie zal Trump de Klaagmuur bezoeken. Voorgangers hebben dat wel gedaan, maar altijd als presidentskandidaat of pas na hun termijn. Om het belang van dit bezoek te beklemtonen, zal Trump niet begeleid worden door Israëlische hoogwaardigheidsbekleders. Ook in Jeruzalem is het de vraag wat de president precies komt doen. Wellicht kan zijn schoonzoon Jared Kushner hem even briefen over het belang van de Klaagmuur in het joodse geloof. In Bethlehem brengt Trump een bezoek aan de Heilig Grafkerk.

Over het Midden-Oosten heeft Trump gezegd dat het ‘niet zo ingewikkeld’ is als iedereen denkt

Politiek kan het nog lastig worden met de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas, die hij in Bethlehem ontmoet. Trump denkt daar anders over. Over het Midden-Oosten heeft de president gezegd dat het ‘niet zo ingewikkeld’ is als iedereen denkt. Er is volgens de voormalige zakenman best een ‘ultimate deal’ te verzinnen waar iedereen baat bij heeft. Hoe die deal eruit moet zien heeft hij niet geformuleerd, en ook niet hoe onderhandelingen erover zouden kunnen beginnen.

Trump heeft als kandidaat beloofd dat de Amerikaanse ambassade in Israël gaat verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem, maar daar is hij onlangs van teruggekomen. Over het nederzettingenbeleid heeft het Witte Huis gemengde geluiden laten horen. Daarbij komt nog de ophef over het lekken van gevoelige informatie door Trump naar de Russen, informatie die uit Israël afkomstig zou zijn. In het openbaar hebben Israëliërs gezegd dat de relatie nog altijd prima is, achter gesloten deuren zal er andere taal klinken.