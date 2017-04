Trumps radicale adviseur legt het af tegen schoonzoon

Maar na een paar maanden in het Witte Huis kan hij een aantal daarvan net zo goed uitwissen. Vervanging van Obamacare door een ander zorgstelsel mislukte door onenigheid onder de Republikeinen in het Congres. Een inreisverbod voor mensen uit een aantal 'gevaarlijke' landen werd door rechters geblokkeerd.

Dat zou je nog aan die Republikeinen en die rechters kunnen verwijten, maar woensdag mepte Trump zelf nog een paar nagels in de doodkist van zijn populistische revolutie.

In een interview met de Wall Street Journal zei hij dat China niet de koers van de yuan kunstmatig laag houdt. Na een gesprek met de secretaris-generaal van de Navo, Jens Stoltenberg, zei hij dat hij de Navo niet langer als een achterhaald instituut ziet. Eerder al brak hij met zijn voornemen om de VS buiten internationale wespennesten te houden en vuurde hij raketten op Syrië af.

Waar komen al die ommezwaaien vandaan? Uit gesprekken met anonieme medewerkers in het Witte Huis maken de Amerikaanse media op, dat de nieuwe, meer gematigde Trump te danken is aan de groeiende invloed van zijn schoonzoon en adviseur Jared Kushner.

Felle strijd

Aanhangers van Bannon en Kushner voeren een felle strijd om invloed op Trump. Via lekken naar de media zoeken ze de aandacht van hun baas, een gretig consument van televisieprogramma's over politiek en krantenknipsels over zichzelf.

Dat Kushner die strijd wint, is niet vreemd. Omdat hij familie is, maar ook omdat Trump hem al heel lang kent en vertrouwt. Hij is daarmee, ondanks zijn jonge leeftijd (36) en zijn totale gebrek aan politieke ervaring een baken in een voor de president nieuwe en verwarrende wereld. Een wereld die Bannon door zijn manier van optreden – liever vechten dan onderhandelen – allen nog maar verwarrender maakte.

Maar behalve Kushner zijn er meer krachten die op Trump inwerken. Bij zijn aantreden had de president een mening over alles en kennis over weinig. Die combinatie ontmoet nu de onwrikbare werkelijkheid.