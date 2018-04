Trumps nieuwe minister van buitenlandse zaken staat klaar om te vechten, in de naam van Jezus

Pompeo (54), nu nog directeur van de CIA, kreeg maandag na een ondervraging door een commissie van de Senaat een positieve beoordeling. Het moet gek lopen wil de voltallige Senaat hem volgende week niet bevestigen als opvolger van Rex Tillerson.

Met de bezettingswissel hoopt Trump een einde te maken aan de tweespalt die afgelopen jaar heerste op zijn belangrijkste ministerie. Hij en Tillerson praatten voortdurend langs elkaar heen: ze pleegden nauwelijks overleg, en als ze dat wel deden, waren ze het vaak oneens. Het leidde tot een rommelig beleid, als het al beleid mocht heten. Pompeo is net zo’n hardliner als de president. Dat kán alles een stuk overzichtelijker maken. Maar het kan buiten Washington ook juist voor nieuwe chaos zorgen, vrezen de Democraten en een aantal gematigde Republikeinen.

'Obama sympathiseert met terroristen’

Zijn critici wijzen graag op Pompeo’s schnabbels in uiterst rechtse kringen. Daar toonde hij zich erg radicaal. Zo was hij als Congreslid tussen 2011 en 2017 een keer of twintig te gast in het radioprogramma van Frank Gaffney, complotdenker en een van ’s lands meest virulente islamcritici. Berucht is inmiddels de uitzending waarin de twee boomden over de vermeende heimelijke sympathieën van Barack Obama voor moslimterroristen. Obama heeft ‘een soort affiniteit voor de gewelddadige onthoofdingen en kruisigingen en het moorden van christenen’, meende Gaffney. “Of op zijn minst voor de zaak waar deze lui het allemaal voor doen.” Helemaal mee eens, zei Pompeo.

Later stelde hij dat moslims ‘druk op ons zullen blijven uitoefenen’ zolang Amerikanen niet ‘bidden en standvastig zijn en vechten, en duidelijk maken dat Jezus Christus onze Heer is, en de enige echte oplossing voor deze wereld’.

Snowden was niet alleen een landverrader, hij verdiende ook de doodstraf Mike Pompeo

Het gevaar van de radicale islam is geen ver-van-ons-bed-show, waarschuwde hij in 2015. Ook in de Verenigde Staten zouden ‘organisaties en netwerken’ zijn die ‘diepe banden hebben met de radicale islam’. “Ze zitten niet alleen in Libië en Syrië en Irak, maar ook in plaatsen als Coldwater in Kansas en kleine stadjes in heel Amerika”, stelde hij in een andere uitzending van Gaffney. Maar er is niks dat wijst op zulke grootschalige infiltratie.