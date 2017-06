Trumps muur: makkelijk beloofd, moeilijk te bouwen

Wie bij het grenshek tussen Texas en Mexico stilstaat, trekt direct de aandacht van een van de vele indrukwekkende wagens van de Border Patrol. Heel langzaam rolt zo'n witte SUV met verduisterde ramen dichterbij, tot je maar liever de aftocht blaast.

In het hele grensgebied wemelt het van de beveiliging: wagens van sheriff, politie, state troopers van de National Guard en diverse handhavingsdiensten zoals de DEA, het drugsagentschap, staan in de schaduw of patrouilleren door de straten. Dan zijn er nog helikopters, camera's, drones, sensoren, tunnels en hordes undercoveragenten.

Als een wagen met blauw zwaailicht stopt bij een café of langs de weg, staat er in een mum van tijd een tweede bij. 's Nachts is van verre te zien hoe agenten aangehouden vrachtwagens doorzoeken. Bij een huis staan waarschuwingsbordjes: 'Wij bellen niet met het noodnummer' en 'Overtreders worden neergeschoten. God zegene Texas.' In winkels en op straat is de voertaal Spaans.

In de stad Brownsville doorkruist de muur het gemeentelijk park en het universiteitsterrein. Vlakbij een grensovergang bestudeert een oude heer onder de bomen zijn druk onderstreepte Bijbel. De sfeer in de grensstreek oogt relaxed én gespannen.

President Trump wil een 'prachtige' grensmuur neerzetten van 9 meter hoog en bijna 2 meter diep in de grond. Het langste deel moet in Texas verrijzen, over een lengte van zo'n 1600 kilometer. 'Onmogelijk', heeft zijn partijgenoot Will Hurd daarover al vaker gezegd.

Hurd vertegenwoordigt in het Huis van Afgevaardigden het 23ste kiesdistrict van Texas, dat honderden kilometers grens met Mexico deelt. "Een muur is de duurste, minst effectieve methode om de grens te beveiligen", aldus de ex-CIA-man die de Mexicaanse drugsbendes liever met spionagemethodes zou bestrijden.

Bouwen in Texas is duur omdat de grens er zo slingert. Het terrein is moeilijk toegankelijk en moet eerst onteigend worden. Trump kan lessen trekken uit wat er gebeurd is. Hebben de kilometers grenshek die hier nog geen tien jaar geleden gebouwd zijn effect gehad op criminaliteit, drugssmokkel en illegale immigratie? Wordt het land veiliger als Trump de muur doortrekt, van de Grote Oceaan naar de Golf van Mexico, zoals hij steeds belooft?

En bovenal: zal hem dat lukken? De afgelopen maanden toonden 600 bedrijven interesse om mee te bouwen. Het is verrassend dat daarbij zo'n 50 Mexicaanse en 'latino'-bedrijven waren, wat hen in Mexico veel kritiek opleverde. De benodigde 19 miljard euro bijeenkrijgen voor de bouw is vers twee, Trump moet dat nog in het Congres voor elkaar boksen. Een trip langs de grens leert dat de realiteit weerbarstig is. Het lokale verzet is groot, zelfs onder Republikeinen. Washington D.C. is voor hen een planetenstelsel verderop.

Onmogelijk terrein

Het eerste wat opvalt is dat de grensrivier Rio Grande helemaal niet zo breed is als de naam doet vermoeden maar wel kronkelt als een ratelslang. Dat creëert een lastig bouwkundig probleem. In de rivierbedding of op de rivierhelling bouwen is volgens een bilateraal contract met Mexico niet toegestaan in overstromingsgebied. Trump wil ook een muur dwars door het Big Bend National Park. Dat heeft een enorm ravijn, reden dat van de bijna 190.000 illegale migranten die vorig jaar via de Rio Grande overstaken nog geen vier procent via het park kwam.

Om met die mooie muur de bochten van de rivier te volgen is onbetaalbaar. Daarom liggen hele akkers en huizen deels achter het stalen hekwerk in een kunstmatig gecreëerd niemandsland. Sommige eigenaren hebben een deur om hun land te betreden. Wat nog meer opvalt is de willekeur in hoogte. Op de campus van de universiteit in Brownsville zakt het 5,5 meter hoge hek ineens naar 3 meter, om bij de golfbaan abrupt op te houden. Het lijkt niet op een zinvolle planning.

Het is zuur om dat hek te zien. Het is een belediging voor Mexico en de Mexicanen Nancy Millar, KvK in McAllen

De hekken die er staan hebben de gemeenschappen letterlijk gescheiden. "Het is voor ons een heel moeilijke situatie, politiek en humanitair", zegt Nancy Millar van de Kamer van Koophandel in de stad McAllen. Zij is een van de twee witte Amerikanen onder de 22 personeelsleden. 87 procent van de bevolking in de stad is van Latijns-Amerikaanse afkomst. De helft van de McAllenaren heeft familie in Mexico. Nog meer inwoners hebben er vrienden, weet Millar. "Het is zuur om dat hek te zien. Het is een belediging voor Mexico en de Mexicanen."

Burgemeesters en ondernemers in de grensregio zijn niet gelukkig met de grensmuur. Wat McAllen zorgen baart is dat tot dit jaar 37 procent van alle verkoop in de detailhandel aan Mexicanen was. Met zijn 140.000 inwoners is de stad vooral voor het rijke Mexicaanse Monterrey de belangrijkste winkelbestemming. 'Vamos McAlleando' heet dat daar: laat ons gaan shoppen in McAllen. Daar komt al gauw een restaurant en een of meer nachten hotel bij. Het levert de stad ruim 1 miljard dollar per jaar op. "Maar Trump heeft de Mexicanen zo beledigd, dat wij nu een teruggang in omzet zien", meldt Millar.

Het ministerie van binnenlandse veiligheid raamt de bouwkosten veel hoger dan de president: 19 versus 11 miljard. Dat komt met name doordat het ministerie realistischer rekent op langdurige en kostbare onteigeningsprocedures. Homeland Security denkt dat het zeker tot 2020 gaat duren, wat nog een optimistische schatting is als je de juridische experts mag geloven. In Californië en Arizona is veel land federaal eigendom, dus daar kon de bouw direct beginnen. Maar in Texas is het meeste land in privébezit.

