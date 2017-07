Trumps man in Den Haag was oprichter van de Tea Party

De geboren Groninger Pete Hoekstra (1953) is door president Donald Trump voorgedragen als Amerikaanse ambassadeur in Den Haag. De Senaat moet de benoeming nog goedkeuren. De afgelopen anderhalf jaar hadden de Verenigde Staten geen ambassadeur in Nederland, omdat de door Obama gekozen Timothy Broas voortijdig met heimwee vertrok.

Hoekstra werd geboren als Pieter, en verhuisde op driejarige leeftijd met zijn ouders naar de Amerikaanse staat Michigan. Al in de negentiende eeuw trok die regio Nederlandse gereformeerde migranten aan. Hoekstra woont bijvoorbeeld in het stadje Holland, en werkte vijftien jaar voor een meubelbedrijf in het naburige stadje Zeeland. Zelf behoort hij tot de Christ Memorial Church, een afsplitsing uit de jaren vijftig van een andere gereformeerde kerk in Holland.

In 1992 kwam Hoekstra als outsider in het Huis van Afgevaardigden. In de voorverkiezingen versloeg hij een Republikeinse tegenstander die de zetel al 26 jaar in bezit had. Naar eigen zeggen was een lokaal georganiseerde activistische campagne de sleutel tot succes, want zijn tegenstander had vijftien keer zoveel geld in de campagnekas. In 2010 was Hoekstra een van de oprichters van de Tea Party, een conservatieve groepering binnen de Republikeinse Partij.

In Nederlandse media verdedigde Hoekstra maatregelen van de president, zoals het inreisverbod voor mensen uit een aantal moslimlanden

Het thema 'America First' gebruikte Hoekstra al in 2012. In een campagnespotje voor de senaatverkiezingen bedankt een Aziatische vrouw in een rijstveld Hoekstra’s Democratische tegenstander Debbie Stabenow voor het uitgeven van overheidsgeld. “Je leent meer van ons, je economie verzwakt, onze wordt sterker. Wij pakken jullie banen af.” Later werd dit ook een belangrijk campagnethema van Trump.

Hoekstra adviseerde Trump tijdens zijn campagne ook over buitenlandbeleid. De toekomstige ambassadeur was enkele jaren voorzitter van de commissie over de inlichtingendiensten in het Huis van Afgevaardigden. Later verscheen hij enkele malen in Nederlandse media om het beleid van de president te verdedigen, zoals het inreisverbod voor mensen uit een aantal moslimlanden. De interviews gaf hij in het Engels, want Nederlands is Hoekstra grotendeels verleerd.

