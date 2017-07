Trumps communicatiechef scheldt collega's huid vol na stroom van lekken

Scaramucci noemde stafchef Reince Priebus, formeel Trumps machtigste medewerker, een ‘fucking paranoid schizophrenic’. Over adviseur Steve Bannon zei hij: ‘trying to suck his own cock’, ‘die probeert zichzelf te pijpen’. Scaramucci is nog geen week aan het werk als communicatiechef van Donald Trump.

Het Witte Huis leek gisteren eerder op het ‘Big Brother’-huis. Het geruzie draait om het voortdurende lekken vanuit de ambtswoning. Scaramucci denkt dat Priebus achter meerdere lekken zit.

De positie van stafchef Priebus lijkt nu sterk op die van Trumps minister van justitie Jeff Sessions. Trump houdt er, in tegenstelling tot zijn vroegere rol in de reality-serie ‘The Apprentice’, niet van mensen te ontslaan. Maar hij valt degenen die hem teleurstellen publiekelijk af en maakt hun het werken moeilijk, kennelijk in de hoop dat ze de eer aan zichzelf houden.

Bij zijn aanstelling zei Scaramucci nog dat hij en Priebus ‘als broers’ zijn. Maar gisteren breidde hij die vergelijking onheilspellend uit, met een verwijzing naar het bijbelverhaal dat bloederig afliep: “Sommige broers zijn als Kaïn en Abel. Ik weet niet of dit te repareren is of niet. Dat moet de president maar zeggen.”

Maar donderdagochtend belde hij naar tv-zender CNN en maakte hij het nog wat erger: hij wilde Priebus niet van lekken beschuldigen, maar hij stelde vast dat journalisten die conclusie wel onmiddellijk trokken, en dat vond hij veelzeggend. “Want die weten wie er lekt. Dus als Reince wil aantonen dat hij geen lekker is, laat hij dat dan maar doen.” Later zei Scaramucci dat hij van Trump toestemming had CNN te bellen en het over Priebus te hebben.

Een van de eerste lekken waar Scaramucci boos over werd, ging over hemzelf, en bleek, pijnlijk genoeg, achteraf helemaal geen lek te zijn. Nieuwssite Politico bracht informatie over de financiële belangen die Scaramucci nog steeds heeft bij zijn investeringsmaatschappij, waar hij afscheid van nam toen hij voor Trump ging werken. Scaramucci twitterde woensdagavond dat de informatie het resultaat van een illegaal lek was, en noemde daarbij Priebus’ naam. Toen hem duidelijk werd dat de informatie uit een openbare bron kwam, wiste hij de tweet.

Diner

Scaramucci belde woensdagavond ook met Ryan Lizza. Het verslag van dat gesprek leest als een ietwat ongeloofwaardige dialoog uit een politieke thriller. Washington-correspondent Lizza, van het tijdschrift The New Yorker, had getwitterd dat Scaramucci die avond dineerde met president Trump, zijn vrouw Melania en Fox News-presentator Sean Hannity en een voormalige Fox-topman. “Wie heeft dat aan jou gelekt?”, vroeg Scaramucci aan de journalist. Toen die zijn bron niet bekendmaakte, begon de communicatiechef te klagen over het lekken door zijn medewerkers. Hij beweerde de volledige communicatieafdeling te zullen ontslaan. Hij vermoedde dat Priebus over het diner had gelekt. Volgens Scaramucci was Priebus bezorgd dat hij niet uitgenodigd was voor het etentje: “Reince is een ‘fucking paranoid schizophrenic’.”

“Ik heb de FBI en het ministerie van justitie gebeld”, vervolgde hij. Meen je dat serieus, vroeg de journalist. Ja, antwoordde Scaramucci. “Ze proberen zich tegen mij te verzetten, maar het zal niet werken. Ik heb niets verkeerd gedaan wat betreft mijn financiële onthullingen, dus ‘they’re going to have to go fuck themselves’.”

Scaramucci zei tegen Lizza dat hij niet uit was op media-aandacht. “Ik ben geen Steve Bannon, I’m not trying to suck my own cock. Ik probeer niet om mijn eigen merk op te bouwen door te profiteren van de fucking kracht van de president. Ik ben hier om het land te dienen.”