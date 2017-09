Trumps aanhang kiest voor man die Trump niet wilde

Moore won dinsdagavond de Republikeinse voorverkiezingen in Alabama. In december moet hij het nog opnemen tegen een Democraat, Doug Jones, maar gezien de politieke kleur van Alabama lijkt de weg naar Washington voor hem open te liggen.

Die overwinning behaalde Moore ondanks het feit dat president Donald Trump, die in Alabama heel populair is, de zittende senator Luther Strange steunde. En ondanks de miljoenen dollars die de campagne-organisatie van Strange kreeg dankzij de Republikeinse fractieleider in de Senaat, Mitch McConnell.

Conflicten

Met Moore komt er een kleurrijke figuur in de Senaat. Hij werd landelijk bekend doordat hij als opperrechter van Alabama maar liefst twee keer in conflict kwam met de federale overheid, wat hem beide keren zijn positie kostte. De eerste keer, in 2003, oordeelde een federale rechter dat hij de grondwettelijke scheiding van kerk en staat schond door in het gerechtsgebouw een monument te laten plaatsen voor de bijbelse Tien Geboden. Voor hem vertegenwoordigen die de bron van alle recht, en hij weigerde ze weg te halen. Vorig jaar was het opnieuw raak: hij werd geschorst omdat hij ondanks een uitspraak van het Hooggerechtshof in Washington het homohuwelijk in Alabama niet wilde erkennen.

In vergelijking met Moore is de verliezende kandidaat, Luther Strange, heel wat conventioneler. Hij was minister van justitie van Alabama, maar mocht van de gouverneur begin dit jaar de vacante zetel innemen van senator Jeff Sessions, die door Trump benoemd was tot minister van justitie.

Die benoeming was tijdelijk, in afwachting van de tussentijdse verkiezing in december. Maar eenmaal senator geworden kon Strange rekenen op de steun van de partijleiding. Het is traditie in de Senaat dat zittende leden elkaar steunen. Daardoor gebeurt het maar zelden dat een senator via voorverkiezingen door een partijgenoot gewipt wordt.