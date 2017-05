Trumpcare is er nog lang niet

Was het de afschaffing van het in 2010 door de Democraten doorgedrukte Obamacare? Nee. Was het de invoering van een door en door op de vrije markt gebaseerd stelsel? Nee. Gaan de wijzigingen die de wet aanbrengt op Obamacare dan tenminste snel in? Vergeet het maar.

Wat Trump even niet wilde horen, was dat 'Trumpcare' nog niet eens halverwege de lange route is naar het bureau van de president, voor de handtekening die er een wet van maakt. Eerst moet de Senaat zich nog over het onderwerp buigen. En daar gaat Trumpcare het nog knap moeilijk krijgen.

De problemen zijn zowel procedureel als politiek. Om met het laatste te beginnen: door de bank genomen zijn er onder de Republikeinen in de Senaat minder conservatieve scherpslijpers dan in het Huis van Afgevaardigden. Terwijl een afgevaardigde door de Republikeinse partijgangers in een beperkt district kan worden aangezet tot een harde lijn tegen alles wat riekt naar overheidsbemoeienis, solidariteit, socialisme kortom, moet een senator, die zijn stemmen in een hele of halve staat ophaalt, rekening houden met een meer gemiddelde kiezersgroep.

In de Senaat wordt verder traditioneel wat neergekeken op die heethoofdige afgevaardigden aan de andere kant van het Capitool. Nadat Trumpcare door het Huis was gejaagd, na een dagje debat en zonder doorrekening door het Begrotingsbureau van het Congres, was dat helemaal merkbaar. "We beginnen helemaal overnieuw", zei de Republikeinse senator uit Maine, Susan Collins, koeltjes in een interview zondagochtend op CNN. "We gaan onze eigen wet opstellen, en ik ben er van overtuigd dat we de tijd gaan nemen om er iets goeds van te maken."

Daar komt nog bij dat van de 52 Republikeinen er maar liefst 20 uit staten komen die op het gebied van zorgverzekeringen een bijzondere positie innemen: in die staten heeft Medicaid, het ziekenfonds van de overheid voor armen en gehandicapten, het aantal verzekerden flink uitgebreid. Dat mocht onder Obamacare, en in een aantal staten waar Republikeinen het voor het zeggen hebben is dat gebeurd, ondanks de politieke bezwaren die alle Republikeinen tegen Obamacare hadden. Omdat het duidelijk was dat het hun bevolking hielp, en omdat het miljarden dollars aan federale financiële ondersteuning naar die staten bracht.

Om Trumpcare tenminste een goede kans te geven door de Senaat te komen, hebben de Republikeinen in het Huis hun wet zo opgesteld, dat hij volgens hen onder de voorwaarden valt om maar 52 stemmen nodig te hebben. Maar of ze dat goed gedaan hebben, is nog maar de vraag. Want in de praktijk staan er natuurlijk ook vele niet-financiële artikelen in. Welke onderdelen wel en niet door de beugel kunnen, beslist een onpartijdige adviseur van de Senaat, de ‘parlementarian’.

Nu is er een sluipweg om Trumpcare toch door de Senaat te loodsen. Onder bepaalde voorwaarden, zo is ooit afgesproken, is een gewone meerderheid ook al genoeg. Het moet dan gaan om een wet die vooral gaat over inkomsten en uitgaven van de overheid. Voor de liefhebbers: de wet valt dan onder een procedure die ‘budget reconciliation’ heet.

Het feit dat de Republikeinen maar 52 zetels hebben, zorgt ook voor een nijpend procedureel probleem voor Trumpcare. In de Senaat mag een flinke minderheid wetten tegenhouden: pas wanneer een wet 60 van de 100 stemmen krijgt, is hij niet te stoppen. Er moeten dus normaal gesproken ook nog 8 van de 48 Democraten hun zegen aan Trumpcare geven. Die zullen niet te vinden zijn.

En Collins heeft wat te vertellen in de Senaat. Ondanks het feit dat ze niet in de commissie zit die de Senaatsversie gaat opstellen (tot verontwaardiging van velen bestaat die uit dertien mannen) is haar stem hard nodig. De Republikeinen hebben maar een meerderheid van 52 van de 100 zetels, dus als naast haar nog één andere senator tegenstemt, komt Trumpcare er niet.

Filibuster

Mochten belangrijke aspecten van Trumpcare daarop dreigen te sneuvelen, dan zou de Senaat in principe de botte bijl kunnen hanteren: spreek af dat het afgelopen is met die 60-100 regel, de 'filibuster', en dat gewoon alle wetten met een simpele meerderheid mogen worden aangenomen. Dat kan, want het is maar een gewoonte, vastgelegd in het reglement van orde van de Senaat. Toen diezelfde regel dreigde te voorkomen dat de voordracht van rechter Neil Gorsuch in het Hooggerechtshof zou worden goedgekeurd, schaften de Republikeinen hem ook al af voor zulke benoemingen.

De 'filibuster' is voor de meerderheid vaak lastig, maar ook vaak een uitkomst

President Trump gaf daar bij voorbaat zijn zegen aan: “We hebben zoveel slechte regels die ons dwingen tot slechte beslissingen", zei hij vorige week in een interview met tv-zender FoxNews.

Maar dat gaan de Republikeinen in de Senaat niet doen, liet hun fractieleider Mitch McConnell meteen weten. Ze zullen wel wijzer zijn. De 'filibuster' is voor de meerderheid vaak lastig, maar ook vaak een uitkomst.

Zoals in het geval van Trumpcare, een wet die van Trump absoluut door het Congres moet omdat het een van zijn verkiezingsbeloften is, maar die in het land bepaald niet populair is. De senatoren hebben de afgelopen gezien hoe hun collega's uit het Huis van Afgevaardigden tijdens bezoeken aan hun district werden uitgekafferd door kiezers die vrezen dat geliefde onderdelen van Obamacare, zoals verplichte acceptatie door verzekeraars, worden aangetast.

Dankzij de ‘filibuster’ kunnen ze dat lot ontlopen. En tegen kiezers die boos zijn dat ze hun belofte niet zijn nagekomen, Obamacare af te schaffen – die zijn er ook – kunnen ze schouderophalend zeggen: de Democraten werkten nu eenmaal niet mee.