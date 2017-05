Trump zoekt ook in Israël door naar bondgenoten

President Trump gaf gisteren in Israël wéér Iran ervan langs, zoals hij zondag ook al deed in Saudi-Arabië. Trump mag graag snel een tweet de lucht in sturen, maar zijn collega Hassan Rohani van Iran wacht juist altijd een dag voor hij met een afgewogen reactie komt. "Onze relatie met de VS is als een weg vol bochten", zei hij gisteren.

Rohani werd vrijdag met overmacht herkozen als president. Veertig miljoen Iraniërs gingen stemmen. Daarom kon hij gisteren als 'democraat' uithalen naar Saudi-Arabië, dat de islamtop met Trump als eregast in Riyadh organiseerde. In ruil voor een grote wapendeal, samenwerking tegen IS en natuurlijk olie leek Trump daar koning Salman als beste moslimvriend te omarmen. "Maar het koninkrijk heeft nog nooit een stembus gezien", sneerde Rohani. "Het woord verkiezingen staat niet in hun woordenboek. Leiderschap op erfelijke basis is niet goed."

Rohani noemde de top in Riyadh opschepperij die geen invloed zal hebben. "Je kunt terrorisme niet oplossen door supermachten geld te geven", zei hij in een verwijzing naar de deal die VS en Saudi-Arabië sloten ter waarde van 350 miljoen dollar.

Hij zei te hopen dat de regering-Trump tot rust komt, zodat Iran haar beter kan begrijpen. "De Amerikanen hebben in onze regio altijd fouten gemaakt", aldus de president. "Kijk naar Afghanistan, Irak, Syrië en Jemen."

Iran wil doorgaan met zijn raketprogramma, 'voor vrede, niet om aan te vallen'. Rohani lijkt te zijn herkozen omdat de meeste Iraniërs achter de nucleaire overeenkomst met het Westen staan, en hun geo-politieke isolement willen beëindigen.

Israël Maar in Jeruzalem, waar Trump - met keppeltje - de Klaagmuur bezocht, stookte hij het vuurtje tegen Iran verder op. De president werkt aan een nieuw partnerschap in de regio met Israël en enkele Arabische landen. Wellicht meent hij dat een gemeenschappelijke vijand Israël en Saudi-Arabië aan dezelfde kant te krijgen. Teheran is 'een bedreiging omdat het kernwapens kan ontwikkelen en omdat het strijdmilities steunt', aldus de president. Trump en premier Netanyahu kunnen goed met elkaar overweg. Ze houden allebei van bluffen en kunnen de kritische pers wel schieten. De president had bij aankomst in Riyadh het protocol doorbroken door zijn duim naar de media op te steken. Toen hij in Tel Aviv aankwam, werd hij bestormd door ministers die een selfie wilden maken. Hij vroeg de premier wat in Israël het protocol is. Die gooide zijn handen in de lucht en antwoordde: "Geen idee." Later legde zijn echtgenote Sara uit dat de meeste Israëliërs van de Netanyahu's houden, in tegenstelling tot de media. "Dus wij vertellen hen hoe geweldig jullie zijn en daarom houden ze ook van jullie." Trump zei dat de echtparen dit gemeenschappelijk hebben. Later ontvouwde hij zijn vredestheorie voor Israël en de Palestijnen verder: "Er is veel liefde en dat zal helpen om vrede te brengen. Mensen uit allerlei landen, zelfs landen waarvan je het niet verwacht, willen dat het doden stopt." Trump zei niet welke landen hij bedoelde. Vandaag gaat hij de liefde verspreiden bij de Palestijnse president Abbas. Lees ook: Trump in het Heilige Land: nu al teleurstelling en onduidelijkheid

