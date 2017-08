Trump wil Taliban pakken op uithoudingsvermogen

De tijd waarin Amerikaanse militairen wegen en scholen bouwden voor de Afghaanse bevolking is voorbij. De militairen gaan voortaan alleen de taken uitvoeren waarvoor ze oorspronkelijk waren gekomen: terroristen doden. Buurland Pakistan is daarbij gewaarschuwd: als het land de Taliban in Afghanistan blijft steunen, dan zal Amerika maatregelen nemen.

"Amerika's vijanden mogen nooit onze plannen weten, of denken dat ze de rit kunnen uitzitten. Ik zal niet zeggen wanneer we gaan aanvallen, maar aanvallen zullen we", zei Trump ten overstaan van militairen. Daarmee bekritiseerde hij indirect Obama, die in 2011 niet alleen aankondigde dat Amerika zich zou terugtrekken uit het land, maar ook wanneer en hoe. Daarna begon Obama weer openlijk te weifelen en liet hij de terugtrekking over aan zijn opvolger. Een onverstandige zet, vond Trump, want daarmee toon je zwakte. Daarnaast hoeven de Taliban slechts te wachten tot de Amerikanen en de Navo-bondgenoten weg zijn om de macht te grijpen.

Trump wil zijn vijanden laten weten dat Amerika niet van opgeven weet, en dat het bereid is verliezen te incasseren. De Amerikanen kunnen altijd terugkomen, en wel met meer troepen dan voorheen, is de boodschap. "Onze troepen zullen vechten om te winnen", aldus Trump. Of hij het tij kan keren is de vraag. Het defaitisme heeft na zestien jaar strijd toegeslagen, ook binnen de krijgsmacht. Veelzeggend was de toespraak van de Amerikaanse generaal Robert Neller in april. Hij vertelde zijn militairen in Afghanistan dat het 'niet opgeblazen worden' behoorde tot hun missie.

Bereid je voor om te worden gebombardeerd

De president wil ook dat de Afghaanse strijdkrachten meer taken op zich nemen. "Hoe sterker de Afghaanse troepen worden, hoe minder wij hoeven te doen." De realiteit is echter anders: hoe minder de Amerikanen doen, hoe sterker de Taliban worden. Sinds de Amerikanen in 2014 zich geleidelijk begonnen terug te trekken, winnen de Taliban steeds meer terrein.

Taliban-woordvoerder Zabiullah Mujahid liet gisteren weten dat onderhandelen, iets waar Trump in principe voor open staat, geen zin heeft zolang Washington geen termijn aankondigt voor terugtrekking. Hij dreigde daarbij dat Afghanistan "het graf van het Amerikaanse rijk" zal worden.

Confrontatie Trumps uithaal naar Pakistan is even opmerkelijk als zijn besluit om in Afghanistan te blijven. Islamabad en met name de inlichtingendienst ISI heeft nauwe banden met de Taliban en andere jihadistenclubs. Veel kopstukken van de Afghaanse Taliban bevinden zich in Pakistan, vaak met medeweten of medewerking van de inlichtingendienst. In 2010 bleek zelfs dat Pakistan Al-Qaidaleider Osama bin Laden onderdak had geboden. Amerika behield ondanks deze steun altijd goede banden met het land. De uithaal naar Pakistan kan ook schadelijk uitpakken voor Amerika Pakistan komt voortaan niet meer weg met deze hulp aan jihadisten, aldus Trump. Hij kiest voor de confrontatie, hoewel hij niet expliciet zegt wat de gevolgen zullen zijn. Hij volgt daarbij de lijn van de Amerikaanse onderminister Richard Armitage. Die dwong in 2001 Pakistan tot medewerking in de strijd tegen de Taliban na een telefoontje naar de Pakistaanse inlichtingendienst met de boodschap: "Bereid je voor om te worden gebombardeerd. Bereid je voor op een terugkeer naar het stenen tijdperk." De Pakistanen gingen overstag, zij het tijdelijk.

Voorop in de strijd Pakistans aartsrivaal India heeft Trumps opmerkingen verwelkomd. India heeft in de laatste jaren meerdere keren te maken gehad met jihadisten die banden hadden met Pakistan. Trump wil ook dat India een grotere rol gaat spelen bij de wederopbouw van Afghanistan, tegenwoordig een lucratieve industrie. De uithaal naar Pakistan kan ook schadelijk uitpakken voor Amerika. Trump heeft zowel Pakistans als India's hulp nodig bij het stabiliseren van Afghanistan. Bovendien drijft hij Islamabad verder in de armen van bondgenoot Peking. China nam het onmiddellijk op voor Pakistan. Volgens de Chinezen loopt Pakistan voorop in de strijd tegen terrorisme, getuige de 'grote offers' die het heeft gebracht.

