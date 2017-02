Trump wil klassieke conservatieven voor zich winnen

Uitgejouwd worden als nep-Republikein zou zijn campagne geen goed doen, en die kans liep hij, want hij werd serieus noch rechts gevonden. Nu hij president is, verwacht hij vanmiddag een enthousiast onthaal. Maar helemaal zeker is dat niet. En het zal ook afhangen, van welke Trump er zijn opwachting maakt: de campagnevoerder of de president.

Tussen die twee lijkt het touwtrekken te zijn, nu al ruim een maand. Dan weer zie je Trump in het Oval Office een besluit ondertekenen, ernstig belovend dat het nu afgelopen zal zijn met het binnenkomen van terroristen of het opzadelen van Amerikanen met een verplichte zorgverzekering. Dan weer posteert hij zich op een podium om, voor een verzameling journalisten of een menigte aanhangers, te trompetteren over hoe groot zijn verkiezingsoverwinning wel niet was, en hoe oneerlijk de tegenstand tegen zijn beleid, van de pers en de Democraten in het Congres.

Behoefte aan een serieuze president Dat toespraken houden bevalt hem zichtbaar beter dan het regeren. Het lijkt erop dat hij het eerste nodig heeft, om het tweede draaglijk te houden. Maar behalve hij zit in Washington niemand op Trump de campagnevoerder te wachten – terwijl aan een serieuze president voortdurend grote behoefte is. Dat bleek bijvoorbeeld toen journalisten en joodse organisaties de aandacht van de overheid vroegen voor een aantal antisemitische incidenten. Op een persconferentie vorige week luisterde Trump maar half naar de vraag van een journalist, en bezwoer hij die dat hij echt geen antisemiet was. Pas dinsdag, tijdens een bezoek aan het Nationaal museum voor Afro-Amerikaanse geschiedenis, las hij een verklaring voor waarin hij die incidenten 'vreselijk, pijnlijk en droevig' noemde. Maar dat was te laat, een 'kleine pleister op de kanker van het antisemitisme dat zijn regering heeft geïnfecteerd', noemde het Amerikaanse Anne Frank-centrum voor Wederzijds Respect het. Het toespraken houden bevalt hem zichtbaar beter dan het regeren. Die beschuldiging was niet zonder grond. Vlak na zijn aantreden had het Witte Huis in een officiële proclamatie ter herdenking van de holocaust het joodse volk met geen woord genoemd. Joodse organisaties zagen daar de invloed in van Steve Bannon, strategisch adviseur van Trump en voormalig directeur van de website Breitbart, waar behalve gewoon rechts ook extreem, racistisch en antisemitisch rechts ruim baan kreeg. Steve Bannon. © EPA

Spanningsveld In andere jaren werd die richting op CPAC geweerd. Maar de verkiezing van Trump heeft veel in beweging gebracht. Dit jaar moet je het wel heel bont maken, wil je niet welkom zijn bij CPAC. De uitnodiging aan Milo Yiannopoulos, schrijver van geruchtmakende commentaren bij Breitbart, werd ingetrokken nadat bekend werd dat hij pedofilie had vergoelijkt. Maar Steve Bannon zelf zat gisteren op een podium samen met Reince Priebus, ex-voorzitter van de Republikeinse partij en nu stafchef van Trump. Duidelijker kun je het spanningsveld niet schetsen tussen de revolutionaire campagnemedewerkers van Trump die nu in het Witte Huis het vuur brandend willen houden, en de politici en ideologen die acht jaar hebben geleden onder het linkse bewind van Obama en nu een echte conservatief echt president willen zien zijn. Pence liet het niet bij woorden, maar stak de handen uit de mouwen en hielp met opruimen Of nee, het kan toch nog duidelijker. Woensdag bezocht vice-president Mike Pence de Joodse begraafplaats in University City in Missouri, waar afgelopen weekeinde honderden grafstenen omver waren gegooid. Hij liet het niet bij woorden, maar stak de handen uit de mouwen en hielp met opruimen. Natuurlijk waren daar camera's bij - ook alles wat een vice-president doet heeft een show-element. Maar het was de show waar Joods Amerika naar smachtte. En een niet mis te verstaan signaal naar Trump: zo doe je dat, president zijn.

