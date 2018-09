Trump wakkert vrees voor handelsoorlog opnieuw aan

Trumps boze oog richtte zich donderdagnacht weer op de Europese Unie, nadat het even was afgedwaald naar China, Mexico, Canada en Turkije. De Amerikaanse president wees een voorstel van de Europese Unie af om alle importheffingen op industriële producten en auto's wederzijds af te schaffen. "Niet goed genoeg", reageerde Trump verbolgen.

Eind juli kwam hij nog een wapenstilstand in de beginnende handelsoorlog overeen met voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, die halsoverkop naar Washington was gevlogen. Wat niemand verwachtte, gebeurde toen. De Verenigde Staten en de EU spraken af hun handelsgeschillen weer in goed overleg te gaan oplossen. Juncker en Trump verschenen voor de camera's als beste maatjes die nauwelijks van elkaar af konden blijven als het om schouderklopjes, handdrukken en omarmingen ging. Juncker had het toch maar geflikt: de kou was uit de lucht.

Optimistisch

Het oog van de Amerikaanse president zwierf daarna weer over de wereld om de volgende oneerlijke handelspraktijk waar de VS volgens hem de dupe van waren aan te pakken. Voor China had Trump inmiddels voor 250 miljard aan importheffingen in petto. Turkije kreeg de wind van voren, omdat het een Amerikaanse dominee vasthoudt en er volgden sancties. Canada kreeg een enorme veeg uit de pan.

Het land moest bij het kruisje tekenen onder het vernieuwde vrijhandelsverdrag Nafta dat met Mexico was rondgekomen. De onderhandelingen met de noorderbuur als derde partij startten deze week. Inmiddels zijn alle drie landen optimistisch dat het goed gaat komen.

Amerikaanse heffingen zullen met gelijke munt worden terugbetaald, waarschuwde Juncker

En nu staat de wapenstilstand van vorige maand met de Europese Unie dus op springen. In juli had de president nog tegen Juncker gezegd dat hij geen wederzijdse heffingen meer wil, geen subsidies aan bedrijven of producten en geen barrières. Eenzijdig kwam eurocommissaris Cecilia Malmström van handel de Verenigde Staten deze week tegemoet met het voorstel alle importheffingen over en weer af te schaffen, zelfs op auto's.

Maar dat kon Trump niet bekoren, ook al was het precies wat hij eerder wilde: geen wederzijdse beperkingen meer op handel. Trump beklaagde zich er tegenover financieel persbureau Bloomberg over dat die 'Europeanen geen Amerikaanse auto's willen kopen, alleen maar Europese auto's', en dat die gewoonte eerst maar eens moest veranderen. In zijn ogen kopen Amerikanen veel te veel Europese en dan vooral Duitse auto's, auto's dus die niet in de VS worden gemaakt. In de optiek van Trump is dat oneerlijk.

De opmerking van Trump doet de vrees voor een uitbreiding van de handelsoorlog tussen de VS en de EU opnieuw opleven. Vooral een extra Amerikaanse heffing op Europese auto's, waar Trump in het verleden vaak op hintte, lijkt weer op tafel te liggen. De Duitse, Franse en Italiaanse autoindustrie zouden hierdoor zwaar worden getroffen. De EU legt tot nu toe importheffingen op aan Amerikaanse personenauto's en de VS doen dat op Europese vrachtwagens. Afschaffing betekent in de ogen van Trump dat goedkopere Amerikaanse auto's toch niet zullen worden gekocht in Europa, maar Europese vrachtwagens wel beter zullen verkopen in de VS.

Juncker reageerde gisteren voor de Duitse televisiezender ZDF meteen met de waarschuwing dat alle Amerikaanse importheffingen op Europese producten met gelijke munt zullen worden terugbetaald.