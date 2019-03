Trump verrast zijn eigen mensen met het paaien van Noord-Korea

De verwarring was groot, want er waren vrijdag geen aanvullende sancties afgekondigd tegen Noord-Korea. Wel donderdag, tegen twee Chinese rederijen die verboden goederen aan het land zouden hebben geleverd. De Chinese regering had krachtig tegen die maatregel geprotesteerd. Maar minister van Financiën Steve Mnuchin liet weten dat de sancties ‘het overduidelijk maken dat rederijen die bedrieglijke tactieken gebruiken om illegaal handel met Noord-Korea te drijven, zich aan grote risico’s blootstellen. Trumps adviseur nationale veiligheid, John Bolton, noemde het een ‘belangrijke aankondiging’.

Lees verder na de advertentie

Na Trumps tweet konden Amerikaanse media geen toelichting krijgen van Mnuchins ministerie. De woordvoerster van de president zei dat hij de sancties ‘niet nodig’ vond, en dat hij ‘voorzitter Kim aardig vindt’.

Nadat Donald Trump in het begin krachtige taal uitte, zocht hij later nadrukkelijk toenadering

Trumps tweet lijkt er in elk geval op te wijzen dat hij in de confrontatie met de Koreaanse leider Kim Jong-un, en het Amerikaanse streven dat land te verwijderen uit de lijst met kernmogendheden, zijn eigen plan blijft trekken. Daarmee handelt hij in strijd met de adviezen van Bolton of zijn minister van buitenlandse zaken, Mike Pompeo, en de opinie van zowel Democraten als Republikeinen in het Congres. Nadat hij in het begin van zijn presidentschap krachtige taal uitte, en ‘raketman’ dreigde met totale vernietiging als die de VS met zijn raketten en atoombommen zou bedreigen, zocht hij later nadrukkelijk toenadering.

Dat leidde in juni vorig jaar tot een historische topontmoeting, maar er kwam geen akkoord. Trump wees in de maanden daarna echter op het uitblijven van experimentele kernexplosies of raketlanceringen. Hij zag dat als bewijs dat hij met Kim op de goed weg was. Hij toonde zich ook verheugd over de vriendelijke brieven die hij van de Noord-Koreaanse leider kreeg en zei in september vorig jaar zelfs: “We werden verliefd.”

In februari was er een tweede top, waar Trump heen ging zonder een van tevoren uitonderhandeld akkoord op zak. Hij ging er kennelijk van uit dat de twee leiders samen spijkers met koppen zouden slaan. Maar de ontmoeting werd afgebroken, volgens Trump omdat de Koreanen overvroegen en een einde wilden aan alle sancties in ruil voor verdere stappen naar ontwapening. Noord-Korea ontkende dat.

Het is mogelijk dat het besluit van Trump niet zozeer als concessie aan Kim is bedoeld, maar als tegemoetkoming aan China

Na die mislukte top leek de houding van Noord-Korea te verharden. Al enkele dagen later begonnen, zo bleek uit satellietfoto’s, werkzaamheden op een lanceerterrein dat na de top van vorig jaar juist was ontmanteld. En vorige week vrijdag noemde de Noord-Koreaanse onderminister van buitenlandse zaken Choe Son-hui de Amerikaanse opstelling tijdens de top ‘excentriek’, en suggereerde dat minister Pompeo en adviseur Bolton een funeste invloed hadden gehad op het verloop ervan. En hoewel de relatie tussen Kim en Trump volgens haar ‘wonderlijk geweldig’ was, had haar baas zich op de terugweg afgevraagd waarom hij zo’n dagenlange treinreis nog een keer zou moeten maken.

Oogje toeknijpen Vrijdag werd ook bekend dat Noord-Korea zich heeft teruggetrokken uit een overlegorgaan met Zuid-Korea. Algemeen werd dit alles in de VS gezien als het sein om duidelijk te maken dat het land niet voor dergelijke druk zou buigen. De maatregelen die donderdag bekend werden gemaakt, leken daarvoor bedoeld. In weerwil van wat Trump twitterde, zijn dat geen extra sancties, maar acties die er voor moeten zorgen dat Noord-Korea de al bestaande sancties minder gemakkelijk omzeilt. “Trump moet nu duidelijk maken dat hij Amerika zal beschermen”, schreef commentator Josh Rogan in de conservatieve Washington Examiner, na het bekend worden van de Noord-Koreaanse stap het overleg met Zuid-Korea te verlaten. Even later, na de tweet van Trump, moest hij alweer een nieuw stuk schrijven. “Al zijn werk gaat verloren als hij Zuid-Korea kopieert en de weg inslaat van concessies aan Kim.” Het is echter mogelijk dat het besluit van Trump niet zozeer als concessie aan Kim is bedoeld, hoewel het dat in de praktijk zeker is, maar als tegemoetkoming aan China. Met dat land zijn de VS verwikkeld in een handelsoorlog, de onderhandelingen om daar een einde aan te maken verlopen stroef. En hoewel de regering-Trump in het openbaar volhoudt dat de invoerheffingen die China zijn opgelegd zorgen voor meer geld in de staatskas en meer banen in de Amerikaanse maakindustrie, melden economen dat het precies andersom is. De groei van de Amerikaanse economie loopt terug, het aantal in februari geschapen banen viel fors tegen. Een florerende economie is een onmisbare bouwteen in de herverkiezingscampagne van Trump. Het is goed mogelijk dat hij dat inmiddels inziet en toenadering tot China als prioriteit ziet. En daarom best een oogje wil toeknijpen als Chinese tankers op volle zee olie overpompen in Noord-Koreaanse tankers.

Het laatste nieuws over de relatie tussen de VS en Noord-Korea leest u hier in ons dossier.

Lees ook: