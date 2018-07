Trump verrast iedereen met zijn uitnodiging aan Poetin

Terwijl Amerikaanse politici en inlichtingendiensten nog moeten raden naar wat president Donald Trump heeft besproken met Vladimir Poetin, verraste hij hen met de uitnodiging aan de Russische president om in het najaar Washington te bezoeken.

De mond van Daniel Coats, directeur van de gezamenlijke inlichtingendiensten, viel open toen hij het donderdag hoorde van een interviewer tijdens een forumdiscussie. “Hoor ik dat goed?” Hulpeloos lachend zei hij uiteindelijk: “Dat gaat bijzonder worden.”

Maar minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo vond het vandaag heel gewoon. “Wij hebben allerlei gesprekken, ook met landen waar we ernstig mee van mening verschillen. Gebeurt dat in Washington, prima.”

De zet van Trump volgt op een top, maandag in Helsinki, die hem het verwijt opleverde dat hij zich tijdens een persconferentie te aardig, zelfs deemoedig, had gedragen tegenover Poetin. Hij zei daar dat hij zich niet kon indenken waarom het Rusland zou zijn dat in 2016 computers van de Democratische partij had gehackt. Pas een dag later corrigeerde hij dat tot ‘waarom het niet Rusland zou zijn’, intussen terughoudend blijvend over de vraag of hij Poetin verwijten maakt over wat politiek Washington van links tot rechts bijna als een oorlogsdaad ziet.

Russische bronnen

En wat Trump tijdens de ontmoeting met Poetin besprak, is ondertussen nog steeds in nevelen gehuld. Voor informatie moeten Amerikaanse media en Congresleden voorlopig bij Russische bronnen zijn. De Russische ambassadeur in de VS zei dat er ‘belangrijke mondelinge afspraken’ zijn gemaakt, onder meer over de verlengen van twee overeenkomsten voor wapenbeheersing. Poetin zou ook hebben voorgesteld in Oost-Oekraïne een referendum te houden over de status van het gebied.

De Democratische fractieleider in de Senaat, Chuck Schumer, zei vandaag dat Trump geen enkele ontmoeting met Poetin meer moet hebben voor bekend is wat ze in Helsinki hebben besproken. Trump zou op beslotenheid hebben gestaan, omdat hij vreesde dat uit het gesprek gelekt zou worden, zoals hem vaak overkomt na ontmoetingen en telefoongesprekken met regeringsleiders.

Gefrustreerde Democratische Congresleden eisten donderdag dat de commissie voor inlichtingendiensten de Amerikaanse tolk die bij het gesprek aanwezig was, zou dagvaarden. Maar de Republikeinen blokkeerden dat. En het is de vraag of de tolk zich nog veel zal kunnen herinneren van het gesprek, omdat bij dat werk vooral het korte-termijngeheugen wordt gebruikt, en zelfs eventuele notities achteraf vaak nauwelijks leesbaar zijn. De meest betrouwbare informatie heeft misschien president Poetin wel, als die voormalige KGB-agent het gesprek stiekem heeft opgenomen. “Die kans is er altijd”, zei inlichtingendirecteur Coats.