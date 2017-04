Trump-verdediger met de moed der wanhoop

De woordvoerder van president Donald Trump, Sean Spicer, was gisteren nog hard aan het boeten voor een vergelijking die hij dinsdag maakte tussen de Syrische president Bashar al-Assad en Adolf Hitler - en die hij gunstig liet uitvallen voor de laatste.

“Zelfs een onmens als Hitler verlaagde zich niet tot het gebruik van chemische wapens”, zei Spicer tijdens een persconferentie.

Als je ‘wapens’ letterlijk neemt, is dat waar, maar het leek erop dat Spicer het gebruik van Zyklon B in de Duitse concentratiekampen vergeten was, en daarmee de moord op miljoenen Joden. Toen hij daarop gewezen werd (de persconferentie werd live uitgezonden, en op Twitter barstte de verontwaardiging meteen los) probeerde hij: “Hij gebruikte het gas niet tegen zijn eigen mensen op de manier zoals Assad doet”, maar dat maakte het er niet beter op. Dinsdagavond gaf Spicer een interview aan de nieuwszender die zijn baas steevast ‘NepNieuwsCNN’ noemt, en zei dat hij ‘foutief een ongepaste, ongevoelige verwijzing naar de Holocaust’ had gemaakt.

Dat tv-zenders live overschakelen naar het Witte Huis als de woordvoerder van Trump zijn mond opendoet, is geen toeval: het levert vaak opwindende televisie op. Spicers eerste optreden, vlak na de beëdiging van Trump, bestond uit een woedende monoloog waarin hij ontkende dat de menigte in Washington kleiner was geweest dan die bij de twee beëdigingen van Barack Obama.

Strijd

Het was vanaf toen duidelijk dat Spicer zijn werk moet doen onder nauwkeurige regie van Donald Trump, en dat die op de eerste plaats strijdbaarheid eist, ongeacht de gevolgen voor de relatie met de pers. En strijd levert Spicer. Soms met de moed der wanhoop, als hij onware uitspraken van Trump moet verdedigen, bijvoorbeeld over verkiezingsfraude in november vorig jaar, of over het afluisteren van Trump Tower in opdracht van Barack Obama. “Neenee, wacht nou”, is een van zijn standaardzinnen als journalisten zijn woordenstroom proberen te onderbreken. “Hou op met je hoofd te schudden”, beval hij in het vuur van de strijd zelfs een verslaggeefster. Echt persoonlijk wordt het niet: de dag erna gunde hij haar gul de eerste vraag.

Maar buiten de media-wereld wordt zijn Holocaust-uitglijder hem nu wel persoonlijk verweten. Daar is ook nog niet vergeten dat het Witte Huis in januari in een verklaring voor de herdenkingsdag van de Holocaust geen woord wijdde aan de omgekomen Joden.

Het Anne Frank Centrum in New York vindt dat president Trump hem moet ontslaan. Die leek dat gisteravond nog niet van plan te zijn.