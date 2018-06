Trump: Top met Kim op 12 juni in Singapore gaat door

De geplande top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op 12 juni gaat door. Dat zei Trump vrijdag na een ontmoeting met de Noord-Koreaanse gezant Kim Yong-chol in het Witte Huis. De gezant overhandigde daarbij een brief van de Noord-Koreaanse leider aan Trump. Volgens de Amerikaanse president is de brief vriendelijk en ‘heel interessant’. De geplande top noemde hij ‘een begin’.

Kim Yong-chol was de eerste Noord-Koreaan die op bezoek ging bij een Amerikaanse president sinds 2000, toen Bill Clinton een gezant uit Pyongyang ontving.

Ik zou wel willen dat het in één ontmoeting lukt. Maar vaak is dat niet hoe het werkt met deals President Trump

Verschillende Amerikaanse vertegenwoordigers hebben zich positief uitgelaten over de kansen voor de top tussen de twee leiders. Minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo tweette dat er ‘goede vooruitgang’ wordt geboekt. Sung Kim, de ambassadeur van de VS in de Filippijnen die nu onderhandelt met Noord-Koreanen stelde: “We geloven dat we de goede kant opgaan.”

Trump zei tegen persbureau Reuters wel dat het wellicht meer dan een ontmoeting zal kosten voor er een echt akkoord is tussen de twee vijanden. “Ik zou wel willen dat het in één ontmoeting lukt. Maar vaak is dat niet hoe het werkt met deals.”

Noord-Korea heeft niet bekend­gemaakt wat er in de brief staat die Kim Yong-chol al dagen bij zich heeft. Woensdag was Kim Jong-un in ­Peking voor overleg, China is de enige bondgenoot en het machtige buurland van Noord-Korea. In 2000 had de toenmalige gezant ook een brief bij zich, van de Noord-Koreaanse leider destijds, Kim Jong-il, de vader van Kim Jong-un. Later dat jaar besloot Clinton toch niet naar Pyongyang te reizen voor een ontmoeting.

Trump moet zorgen dat hij een ver­trou­wens­band opbouwt met Kim Onderhandelaar Bill Richardson