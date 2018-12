Trump toont een milde kant na het overlijden van Bush

Zelfs bij het terugkijken op het levensverhaal van een politicus die 94 jaar werd, ontkwamen de necrologie-schrijvers en analisten niet aan de toestand van het Amerika van vandaag. Hoe groot was immers niet het contrast tussen de Republikeinse president van 1989 tot 1993 en die van 2017 tot nu.

De oorlogsheld en de man die dienst in Vietnam ontliep dankzij studie en een hielspoor. De deftige Yankee die fortuin maakte in de olievelden van Texas en daarna in allerlei aanzienlijk minder goed betaalde functies in openbare dienst vervulde, tegenover de projectontwikkelaar en realityshowpresentator uit Queens, die tijdens zijn presidentschap met zijn golfresorts nog geld buiten de deur verdient.

Er moet vijf miljard dollar voor die grensmuur worden gereserveerd, anders ondertekent Trump de begrotingswet niet, zo dreigde hij afgelopen weken

De aandacht voor de overledene leek Donald Trump te inspireren tot voor zijn doen goed gedrag. Tijdens de G20-top in Buenos Aires sprak hij eerbiedige woorden over zijn voorganger en was niets te merken van de onrust die hem kan bevangen als hij niet zelf het centrum van de aandacht is.

Air Force One Veelzeggender nog dan de woorden van Trump waren zijn daden: hij stuurde geheel volgens de traditie het presidentiële vliegtuig Air Force One naar Texas om het lichaam van de overleden president naar Washington te brengen, waar het van maandagavond tot woensdagochtend in het Capitool zal worden opgebaard. En zaterdag zei hij dat hij bereid was een belangrijk politiek gevecht, waarvoor hij nog maar tot eind dit jaar de tijd heeft, uit te stellen tot na de begrafenis. Die strijd gaat over Trumps meest geruchtmakende campagnebelofte: de muur aan de grens met Mexico. Over betaling daarvan door Mexico hoor je hem weinig meer, maar over financiering door de Amerikaanse belastingbetaler des te meer. Hij wil daarvoor een post opgenomen zien in een tijdelijke begrotingswet die het Congres binnenkort moet aannemen, omdat anders een groot deel van het overheidsapparaat zijn werk moet staken: een ‘shutdown’. Er moet vijf miljard dollar voor die muur worden gereserveerd, anders ondertekent Trump de wet niet, zo dreigde hij afgelopen weken. Hij vindt daarbij de Democraten tegenover zich, die niets zien in zo’n fysieke muur. Na 3 januari, als het nieuw gekozen Congres aantreedt, met een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, zal het heel moeilijk zijn voor Trump om de muur erdoor te krijgen. Met de huidige Republikeinse meerderheid in het Huis kan hij wellicht zakendoen, al is ook in die partij het enthousiasme voor de muur niet groot Tot die tijd heeft het oude Congres het nog voor het zeggen, in wat in de Amerikaanse politiek beeldend de ‘lame duck’-zitting wordt genoemd, naar een aangeschoten eend, die moeizaam naar een veilige plek probeert te fladderen. Met de huidige Republikeinse meerderheid in het Huis kan hij wellicht zakendoen, al is ook in die partij het enthousiasme voor de muur niet groot. In de Senaat bezetten tot eind dit jaar de Democraten 49 van de 100 zetels en volgend jaar 47. Geen meerderheid, maar volgens een oude regel wel genoeg om begrotingswetten te mogen blokkeren. President Erdogan van Turkije en president Trump. © AFP Door die ‘filibuster-regel’ komen er zo nu en dan nog compromissen uit de Senaat, en over de grens met Mexico ligt er al een klaar: 1,5 miljard dollar voor het beter bemannen en in de gaten houden van de huidige grens. Volgens de Democratische fractievoorzitter Chuck Schumer zal het dan ook helemaal aan Trump te wijten zijn als de geldstroom naar de overheid eind dit jaar stopt.

Schaakspel Dat is het gebruikelijke politieke schaakspel rond een shutdown. Bij de kiezers leidt zo’n gebeurtenis steevast tot irritatie en minachting jegens ‘Washington waar niets werkt’. De partij die als schuldige wordt gezien, merkt het meteen in de peilingen. Begin dit jaar trof dat lot de Democraten. Hun blokkade van de begroting om een regeling af te dwingen voor de Dreamers, immigranten zonder papieren die als kind met hun ouders naar de VS kwamen, leidde tot een shutdown van een weekeinde en een maandag, en toen gaven ze het al op. In dit geval is Trump de eisende partij en is de kans groot dat hij de schuld krijgt. Zijn vaste aanhang zal het alleen maar prachtig vinden. Maar als de verkiezingen van 6 november iets hebben laten zien, dan is het dat die aanhang Trump niet voor electorale tegenslagen kan behoeden. Dat, meer dan de nagedachtenis van George H.W. Bush vermoedelijk, zou het kunnen zijn dat hem ertoe bracht open te staan voor een tussentijds begrotingswetje dat de overheid in elk geval financiert tot 14 of zelfs 21 december. En van uitstel komt dan misschien wel afstel: een shutdown met de kerstdagen is politiek helemaal riskant.

