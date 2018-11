Trump stuurt minister van justitie Jeff Sessions weg

De president zou al eerder het aftreden van Sessions hebben willen eisen, maar wachtte tot de verkiezingen van dinsdag, om de kansen van de Republikeinen niet te schaden.

Sessions was de eerste senator die Trumps kandidatuur voor het presidentschap steunde. De ministerspost was zijn beloning en hij benutte die positie voor een ruk naar rechts. Hij gaf aanklagers de opdracht maximale straffen te eisen en ageerde tegen de legalisatie van marihuana in sommige staten. Maar hij wekte de woede van Trump door kort na zijn benoeming zijn handen af te trekken van het Rusland-onderzoek en onderminister Rod Rosenstein de leiding daarvan te geven.

Officieel verschoonde Sessions zich omdat hij zelf deel uitgemaakt had van de campagne. Maar het was ook gebleken dat hij tegenover de Senaatscommissie die zijn benoeming tot minister onderzocht, had verzwegen dat hij zelf contacten had gehad met de Russische ambassadeur.

Trump liet keer op keer merken dat hij van Sessions had verwacht dat die hem zou beschermen tegen onderzoeken naar de Russische connectie, die steeds serieuzer werden. Nadat Trump in mei 2017 FBI-directeur James Comey had ontslagen, omdat die zich niet liet zeggen hoe hij het Rusland-onderzoek moest uitvoeren, benoemde onderminister Rosenstein een speciale aanklager, Robert Mueller. Die onderzoekt nu, behalve de Russische betrokkenheid, ook eventuele belemmering van de rechtsgang door Trump. Al anderhalf jaar legt hij medewerkers van Trump, en buiten de openbaarheid mogelijk Trump zelf, het vuur aan de schenen. Diverse oud-medewerkers zijn vervolgd.

Het vertrek van Sessions kan grote gevolgen hebben voor het Rusland-onderzoek. Diens opvolger als minister hoeft zich er immers niet buiten te houden. Een woordvoerder van het ministerie zei tegen de Washington Post dat de tijdelijke vervanger van Sessions, zijn stafchef Matthew Whitaker, het toezicht erop nu al van onderminister Rosenstein heeft overgenomen. Het lijkt duidelijk dat Trump de definitieve opvolger duidelijk zal maken hoe hij dat toezicht uitgeoefend wil zien.

De benoeming van die opvolger moet worden goedgekeurd door de Senaat. Vanaf 3 januari, als de dinsdag nieuw gekozen Senaat aantreedt, is daar de Republikeinse meerderheid verstevigd. En enkele Republikeinse senatoren die kritisch staan tegenover Trump en de onafhankelijkheid van het Rusland-onderzoek voluit verdedigden, zijn per die datum vertrokken.