Trump speelt hoog spel met het opzeggen van de Iraanse atoomdeal

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt opnieuw een belangrijk verdrag in de prullenbak te gooien. Na het TPP-handelsverdrag met Aziatische landen en het klimaat­akkoord van Parijs gaat het deze keer om de internationale nucleaire overeenkomst met Iran uit 2015.

Trump zal naar verwachting vandaag bekendmaken dat hij de Iran-deal, die na jarenlange moeizame onderhandelingen tot stand kwam, niet ‘certificeert’, zoals het in Washington wordt genoemd. Mogelijk zal Trump ook de Iraanse Revolutionaire Garde bestempelen tot ‘terroristische organisatie’.

Wat was die atoomdeal ook alweer?

De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad – de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en China – plus Duitsland en de Europese Unie, sloten de deal in 2015 met Iran. De Iraniërs beloofden hun atoomprogramma te beperken, in ruil voor opheffing van de meeste sancties tegen hun land.

Omdat er in het Amerikaanse Congres veel weerstand tegen was, werd de overeenkomst in de VS niet geratificeerd. In plaats daarvan nam het Congres een wet aan die bepaalt dat de president de deal elke drie maanden moet ‘certificeren’.

De president moet dan vaststellen dat Iran de afspraken naleeft, dat het land atoominspecteurs toestaat en dat het verdrag nog steeds in het Amerikaanse nationale belang is. Blijft deze vaststelling uit, dan gaat de kwestie naar het Congres. Het Congres heeft vervolgens zestig dagen om te beslissen of de VS de sancties van voor 2015 opnieuw instellen tegen Iran.