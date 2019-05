Trump spartelt weer flink tegen, bij alle onderzoeken door het Congres

De Amerikaanse president heeft gisteren een onverwachte concessie over investeringen in infrastructuur gedaan aan de Democratische leiders in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Nancy Pelosi en Chuck Schumer kregen van Donald Trump in een ontmoeting op het Witte Huis de toezegging dat hij daar twee biljoen dollar voor uittrekt.

Trump spande maandagavond ook een proces aan tegen twee banken, Deutsche Bank en Capital One, om te voorkomen dat die informatie over hem zouden geven aan een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Volgens hem heeft het Congres daar geen recht op omdat de Democraten alleen maar op zoek zijn naar politiek schadelijke informatie.

Volgens Schumer was de sfeer tijdens het gesprek goed. Trump dreigde niet, zoals bij vorige gelegenheden, dat hij geen zaken zal doen zolang er onderzoeken van het Congres lopen naar zijn doen en laten voor en tijdens zijn presidentschap. Wat de Democraten betreft gaan de onderhandelingen over het beleid en die onderzoeken dan ook naast elkaar door.

Vandaag maakt minister van justitie William Barr zijn opwachting bij een commissie van de Senaat om het vorige maand uitgekomen rapport van Rusland-onderzoeker Robert Mueller toe te lichten.

Onleesbaar Barr kreeg veel kritiek op de manier waarop hij dat rapport presenteerde. Hij deed het lijken alsof de president en zijn omgeving niet samenwerkten met de Russen toen die probeerden zijn verkiezing tot president te bevorderen. Toen het rapport uiteindelijk verscheen, gedeeltelijk onleesbaar gemaakt, bleek dat sommige van Trumps medewerkers op zijn minst grote interesse hadden in samenwerking met Rusland. Barr en zijn onderminister Rod Rosenstein – die gisteren zijn vertrek aankondigde – concludeerden uit het rapport dat de president zich ook niet schuldig had gemaakt aan het misdrijf ‘belemmering van de rechtsgang’. Maar Mueller gaf in zijn rapport een tiental voorbeelden van op zijn minst pogingen daartoe. Hij weigerde de president vrij te pleiten. Democratische senatoren zullen Barr daar kritisch over ondervragen.

Dagvaardigingen Ze willen ook weten waarom hij hun niet, desnoods onder geheimhouding, het ongecensureerde rapport geeft. Ze zullen worden afgewisseld door Republikeinen, die Barr onder meer zullen vragen of de FBI misschien uit politieke weerzin tegen Trump destijds met het Rusland-onderzoek begon. Nog spraakmakender zou Barrs optreden morgen kunnen worden voor de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden, als hij tenminste op komt dagen. In die commissie willen de Democraten, die het in het Huis voor het zeggen hebben, twee juristen in stelling brengen, een voor elke partij, die de minister een half uur lang mogen doorzagen. Barr accepteert de opzet niet, die in het verleden vooral gebruikt werd om grote schandalen te onderzoeken. Hij dreigt weg te blijven. De commissievoorzitter, Democraat Jerrold Nadler, zegt dat Barr in dat geval een dagvaarding krijgt. Dagvaardingen zijn ook al gestuurd aan andere medewerkers en ex-medewerkers van Trump. En het ministerie van financiën is gesommeerd de laatste zes belastingaangiften van Trump aan het Congres te geven. Tot woede van de Democraten heeft Trump aangekondigd alle dagvaardingen te zullen negeren, en heeft hij medewerkers en voormalige medewerkers gevraagd om niet te gaan.

Oppakken Daarmee stuurt hij aan op een crisis tussen twee instanties die volgens de Grondwet allebei even belangrijk zijn, de uitvoerende macht, met de president aan het hoofd, en de wetgevende en controlerende macht, het Congres. Volgens Nadler zal dan de derde macht in het staatsbestel, de rechter, de knoop moeten doorhakken. Maar Amerikaanse rechters, het Hooggerechtshof voorop, blijven graag ver weg van machtsconflicten tussen president en Congres. Als die niet willen beslissen, blijft de Democraten in het Huis theoretisch nog één weg over: de weigerachtige getuige laten oppakken en gevangen houden tot hij of zij toegeeft. Maar dat middel is al 84 jaar niet meer ingezet.

