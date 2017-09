Trump smeedt deal met Democraten

Hij kwam naar het bal met Republikeinen, maar danst nu even met Democraten. Donald Trump stichtte woensdag en gisteren grote verwarring in zijn eigen partij doordat hij enorme concessies leek te doen aan de oppositie.

Het nieuwe belastingstelsel waarmee de Republikeinen hopen te kunnen pronken bij de verkiezingen volgend jaar, mag van hem opeens niet de belastingen verlagen voor de rijkste Amerikanen, zei hij na een overleg met een groep Congresleden.

En in ruil voor het laten blijven van de ‘Dreamers’, illegale immigranten die als kind het land binnenkwamen, eist hij niet eens geld voor de muur aan de grens met Mexico. Hij neemt, voorlopig, genoegen met geld voor allerlei andere manieren om de grens te bewaken. En hij verzet zich zelfs niet tegen de mogelijkheid dat deze immigranten uiteindelijk Amerikaanse burgers kunnen worden.

Die laatste concessies kwam na een etentje met de Democratische leiders in het Congres. Hun Republikeinse tegenhangers waren niet uitgenodigd.

Het akkoord leidde tot woede en onbegrip bij de rechtervleugel van de Republikeinse partij, en in media die Trump vorig jaar toejuichten toen hij met een anti-immigrantenboodschap (‘Mexico stuurt ons zijn verkrachters’) de kandidaat van de Republikeinse partij wist te worden.

De website Breitbart, geleid door Trumps voormalige campagneleider en adviseur in het Witte Huis, Steve Bannon, noemde hem snerend ‘Amnesty Don’. Een van de conservatiefste leden van het Huis van Afgevaardigden, Steve King, schreef op Twitter dat de achterban van Trump ‘uit elkaar zal spatten, vernietigd, onherstelbaar gedesillusioneerd’.

Wellicht onder indruk daarvan, twitterde de president gisterochtend dat er ‘geen definitief akkoord’ was. Maar hij schreef ook : ‘Wil iemand eigenlijk goede, hoog opgeleide en succesvolle jonge mensen, die banen hebben en waarvan sommigen in de krijgsmacht dienen, eruit gooien? Het idee!’

De ‘Dreamers’ hebben nu nog een ‘uitstel van uitzetting’, een maatregel die president Barack Obama nam. Er profiteerden een kleine 800.000 mensen van. De Republikeinen vonden dat hij daarmee onbevoegd een ‘amnestie’ had afgekondigd. Trump trok de maatregel in, zoals hij tijdens de campagne beloofde, maar gaf het Congres een half jaar om de positie van de Dreamers bij wet te regelen.

Het is de tweede achtereenvolgende week dat Trump besluit zaken te doen met de Democraten. Vorige week koos hij de kant van Schumer en Pelosi in discussies over het verhogen van het schuldenplafond van de VS.

Zijn koerswijziging komt mogelijk voort uit zijn teleurstelling over de onmacht van de Republikeinen in het Congres om het onder president Barack Obama ingevoerde zorgstelsel in te trekken en te vervangen. De Republikeinen hebben weliswaar de meerderheid in het Congres, maar zijn onderling zo verdeeld, dat diverse wetten werden verworpen door een combinatie van conservatieven, die ze niet ver genoeg vonden gaan, en Democraten, die ‘Obamacare’ wilden beschermen. De president zou in plaats daarvan hopen dat een combinatie van Democraten en gematigde Republikeinen hem wel aan successen zal helpen.

Maar het is ook mogelijk dat hij een politieke schijnbeweging uitvoert, die de Republikeinen zo aan het schrikken moet maken, dat ze alsnog één lijn gaan trekken.

Onverwachte invloed Pelosi en Schumer De draai van Donald Trump naar de Democraten geeft plotseling grote invloed aan twee politici die daar na de verkiezingen van november 2016 niet op mochten rekenen: Nancy Pelosi en Chuck Schumer, fractieleiders in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Nog niet zo lang geleden moest Pelosi (77, fractieleider sinds 2011) zich zorgen maken over haar positie. De Democraten verloren enkele tussentijdse verkiezingen, en er klonken oproepen tot vernieuwing en verjonging in de top van de partij. Vorige week vertelde ze trots dat ze, kort na de aankondiging dat de ‘Dreamer-regeling’ van Obama zou worden afgeschaft, aan Trump had gevraagd om te twitteren dat de Dreamers zich geen zorgen hoefden te maken. Hij deed het prompt. Schumer lijkt er nu van te profiteren dat hij net als Trump een New Yorker is. Die twee kunnen van elkaar waarderen dat ze geen van beiden een blad voor de mond nemen, vertelde hij aan journalisten. Schumer sloot Trump uit de categorie ‘grote presidenten’, na diens aarzeling om demonstrerende neonazi’s in Charlottesville onomwonden te veroordelen. Trump noemde Schumer de ‘hoofdclown’ van de Democraten. Het staat het zakendoen niet in de weg. Lees ook: Trump: Geen deal met Democraten over uitzetten illegale jongeren

