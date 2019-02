Trump sluit begrotingsakkoord, maar dreigt met noodtoestand voor zijn muur

De Amerikaanse president Trump zal zijn handtekening zetten onder een begroting die slechts een fractie van het door hem gewenste bedrag vrijmaakt voor de bouw van een grensafscheiding bij Mexico. Daarmee zal de opgeschorte shutdown van overheidsdiensten definitief ten einde komen. Tegelijk zal Trump de noodtoestand uitroepen aan die grens, zodat hij alsnog geld kan overhevelen van andere begrotingsposten naar die muur.

Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders liet weten dat de president zijn belofte inlost om “de muur te bouwen, de grens te beschermen en ons grootse land veiliger te maken”.

Impasse ten einde

Het conflict tussen Republikeinen en Democraten over de grensmuur leidde in december tot een impasse over de begroting. Dat had tot gevolg dat zo’n 800.000 ambtenaren naar huis werden gestuurd of op z’n minst geen salaris meer kregen. Die shutdown werd met 35 dagen de langste in de Amerikaanse geschiedenis. Trump schortte eind vorige maand die overheidssluiting voor drie weken op. Die periode zou vandaag eindigen.

De president wilde eerst minstens 5,7 miljard dollar in de begroting voor de antimigratiemuur bij Mexico. In het uiteindelijke akkoord staat 1,4 miljard, voor een hek.

Met de sluipweg van de noodtoestand hoopt Trump alsnog zijn zin te krijgen. Maar de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, kondigde meteen aan dat haar partij daartegen in verzet zal komen. Volgens haar is er niets bijzonders aan de hand aan de Amerikaans-Mexicaanse grens dat een dergelijke noodmaatregel rechtvaardigt. Trumps stap zou stuiten op ‘groot ongemak en ontzetting’ over een mogelijk misbruik van presidentiële macht.

Onder vorige regeringen is al voor ruim duizend kilometer aan hekwerk en andere afscheidingen neergezet bij de Mexicaanse grens. In het begrotingsakkoord wordt, naar Democratische wens, ook geld vrijgemaakt voor humanitaire ondersteuning aan migranten.