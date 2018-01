Trump roept op tot eenheid – tegen gevaren van buitenaf

In zijn eerste State of the Union, de jaarlijkse toespraak van de president tot het Congres, deed Donald Trump uitgebreid zijn voorstel uit de doeken om de immigratiewetten te hervormen en hij rechtvaardigde dat met verwijzing naar terroristen en bendeleden die door het huidige systeem te gemakkelijk zouden worden binnengelaten.

Lees verder na de advertentie

Hij verraste zijn gehoor met een inmiddels getekend besluit over Guantánamo Bay: het blijft open

Hij verraste zijn gehoor met de mededeling dat hij even tevoren een nieuw besluit had ondertekend over het kamp voor terreurverdachten in Guantánamo Bay op Cuba: het blijft open, er kunnen weer 'vijandelijke strijders' naartoe en 'die worden behandeld als de terroristen die het zijn'. En hij drong aan op het verlossen van de krijgsmacht uit het keurslijf van de 'sequester', een meerjarige afspraak uit 2013 die onder andere de defensie-uitgaven automatisch verlaagt.

Gasten die iets is aangedaan Traditiegetrouw had first lady Melania Trump een groot aantal gasten om zich heen en het viel een commentator van de New York Times op, dat velen van hen iets was aangedaan door een buitenlander: de ouders van twee meisjes die waren vermoord door illegaal geïmmigreerde leden van de bende MS-13; een agent van immigratie-politie ICE die op een dodenlijst van MS-13 stond; de ouders van student Otto Warmbier die in coma terugkwam uit gevangenschap in Noord-Korea en kort daarna stierf; een vluchteling uit Noord-Korea wiens vader daar was doodgemarteld; een sergeant uit het leger die een kameraad het leven had gered na een bomaanslag door IS. Trump gebruikte hun verhalen keer op keer om zijn plannen en visie te illustreren. Het was de eerste officiële State of the Union van de president. Een soortgelijke toespraak die hij in februari vorig jaar voor het Congres hield, had niet die status omdat hij toen nog niet kon terugblikken op een jaar regeren. Dat kon hij nu wel, en hij schilderde 2017 uiteraard af als een aaneenrijging van successen. Daar waren zaken bij die hij volgens de feitencheckers van de media niet aan zichzelf mocht toerekenen, of die in vergelijking met eerdere jaren en presidenten niet bijzonder waren: de stijging van de beurskoersen bijvoorbeeld en de daling van de werkloosheid. Zoals veel hardwerkende Amerikanen, wil Corey het extra loon dat hij overhoudt dankzij de be­las­ting­ver­la­ging investeren in zijn nieuwe huis en de opleiding van zijn twee dochters. Donald Trump

Politieke prestaties Uitgebreid stond de president stil bij de voordelen voor burgers en bedrijven van een politieke prestatie waar hij zich wel op mag beroemen: de belastingwet die de Republikeinen met de hakken over de sloot eind vorig jaar door het Congres kregen. Ook hier illustreerde Trump met een gast wat hij bedoelde. "Corey Adams is een echt Amerikaanse arbeider. Hij voorzag al in zijn levensonderhoud toen hij op de middelbare school zat, verloor zijn baan in de recessie van 2008 en werd later aangenomen bij Staub, waar hij voor lasser leerde. Zoals veel hardwerkende Amerikanen, wil Corey het extra loon dat hij overhoudt dankzij de belastingverlaging investeren in zijn nieuwe huis en de opleiding van zijn twee dochters." Dat die belastingverlaging volgens de meeste economen zorgt voor een flinke verhoging van de staatsschuld, daarover sprak Trump niet. Sterker nog, de voor Republikeinse presidenten traditionele passage over de noodzaak van bezuinigen om het land voor een bankroet te behoeden, ontbrak helemaal. Een ander onderwerp dat in de rede niet voorkwam was het onderzoek van een speciale aanklager naar inmenging van Rusland bij de verkiezingen van 2016, en de mogelijke rol daarbij van Trump zelf of medewerkers van hem. Hij noemde het land maar één keer, in het voorbijgaan samen met China, als 'rivalen die onze belangen, onze economie en onze waarden uitdagen'.

Obama op de korrel Hoewel hij herhaaldelijk opriep tot samenwerking met de Democraten, bijvoorbeeld bij het aannemen van een financieringswet voor nieuwe infrastructuur, kon de president het niet laten in zijn zijn rede zijn voorganger Barack Obama een paar keer op de korrel te nemen. Zo meldde Trump dat in Afghanistan de troepen een nieuwe geweldsinstructie hebben, en dat de vijand niet langer van tevoren de strategische plannen te horen zal krijgen. Trump heeft altijd gezegd het dom te vinden dat Obama aankondigde wanneer de VS klaar moesten zijn met de strijd in Afghanistan. We herriepen het hart van van het rampzalige Obamacare Donald Trump Trump verzuimde ook niet te melden dat dat Amerikanen bij de belastingaangifte in april voor het laatst zullen moeten opgeven of ze de verplichte ziektekostenverzekering hebben: "We herriepen het hart van van het rampzalige Obamacare." Ook het besluit tot openhouden van Guantánamo Bay valt onder het ontmantelen van de erfenis van Obama, die juist acht jaar lang probeerde het kamp leeg en gesloten te krijgen. Gedisciplineerd bij zijn tekst blijvend wisselde Trump de passages over beleid af met gevoelvolle mijmeringen over de geweldige kwaliteiten van Amerika en de Amerikanen: "Als er een berg is, dan beklimmen we die. Als er een grens is, dan gaan we die over. Als er een uitdaging is, dan bedwingen we die. Als er een kans is, dan grijpen we die." Maar zelfs de minst controversiële onderwerpen boden ook altijd wel weer ruimte voor politieke prikjes. Zo prees hij de jongste gast van Melania Trump, een jongen die vlaggen had gezet bij de graven van veteranen. Dat door Democraten en Republikeinen toegejuichte initiatief leverde een bruggetje op naar de door hem verfoeide acties van zwarte footballspelers tegen politiegeweld: "Zijn eerbied voor wie ons land hebben gediend herinnert ons eraan waarom we onze vlag groeten, waarom we onze hand op ons hart leggen voor de eed van trouw, en waarom we trots gaan staan voor het volkslied."