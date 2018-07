Trump: 'Risico op kernoorlog werd vergroot door Rusland-onderzoek'

"Miljoenen Amerikanen blijven zich dat afvragen", zei de Democratische fractieleider in de Senaat, Chuck Schumer maandag. "De enig mogelijke verklaring voor dit gevaarlijke gedrag is dat president Poetin schadelijke informatie heeft over president Trump."

Is dat zo? Poetin beantwoordde die vraag dezelfde dag nog in een tv-interview op de conservatieve zender Fox News, op een manier die Trump niet erg zal bevallen. "Ik wil president Trump niet beledigen als ik dit zeg, het kan onbeleefd lijken, maar voordat hij zijn kandidatuur voor het presidentschap aankondigde, interesseerden wij ons niet voor hem."

Trump had veel zakelijke contacten met Russen toen hij nog projectontwikkelaar was. Bovendien was hij in 2013 in Moskou met zijn Miss Universe spektakel. Volgens onbevestigd onderzoek van een Britse ex-spion vermaakte hij zich toen met plassende prostituees in een hotel waar de Russische geheime dienst camera's in de kamers had. Maar volgens Poetin brengen zoveel welgestelde Amerikanen bezoeken aan Rusland, dat het ondoenlijk is ze allemaal te bespioneren.

Toen was de ondervrager Sean Hannity, en dat is niet bepaald een journalistiek kanon. Hij prijst elke avond Trump uitbundig, en spreekt hem ook vaak telefonisch moed in. Net als de president ziet hij het onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingen door speciaal aanklager Robert Mueller als een complot om af te dingen op de legitimiteit van de verkiezingen van 2016, en daarmee een manier om Trump politiek uit te schakelen.

Wallace confronteerde hem met het feit dat een aantal mensen die Poetin politiek tegenwerkten, dood of bijna dood zijn gegaan. De Russische president weet dat aan 'de misdaad', maar sloeg meteen terug met de vaststelling dat in de VS ook politieke moorden zijn gepleegd: op de Kennedy's bijvoorbeeld, en Martin Luther King.

Hackers

Ondertussen bleek Poetin bleek het dossier 'hackaanval op de Democratische partij' wel uitstekend te kennen. Hij wist te melden dat een rechter twijfel had uitgesproken over de rechtmatigheid van de opdracht van speciaal aanklager Robert Mueller. En hij benadrukte dat de pijnlijke informatie die de hackers hadden gestolen bij de Democraten – het partijbestuur bleek op de hand van Hillary Clinton en benadeelde haar linkse concurrent Bernie Sanders – toch maar mooi klopte. Wat hem weerwerk van Wallace opleverde: "O, ze stolen echt geld en geen vals geld, dus was het goed?"

Zo geharnast als Poetin Wallace te woord stond, zo tevreden zat Trump erbij toen hij met zijn vriend Sean Hannity de resultaten van de top door kon nemen. Hij trad voor het eerst in details over wat er achter de schermen was gebeurd. Meteen aan het begin, zo vertelde hij, had Poetin hem meelevend gezegd dat het toch zo zonde was dat hij werd achtervolgd door het Rusland-onderzoek, omdat ze samen zoveel goeds zouden kunnen doen. Het was een lang onderhoud geweest, vond hij, waarin Syrië was langsgekomen, terrorisme, Israël, Noord-Korea. En de kernwapens van beide landen. "Obama zei dat wereldwijde opwarming ons grootste probleem was, maar ik weet dat het nucleaire opwarming is."

En juist daarom was het volgens hem nodig geweest om de top met Poetin te houden. "Onze relatie was vreselijk, tot aan vandaag. Vijf uur geleden nog maar hadden we echt een potentieel probleem. Vergeet niet dat we twee nucleaire machten zijn, negentig procent van de kernwapens in de wereld hebben we samen, en we werden uiteengedreven door een nep-heksenjacht. Dat was wat hij zei, wat zonde, hij dacht dat het heel moeilijk voor mij zou zijn om een akkoord te sluiten, vanwege die nonsens."