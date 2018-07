Trump ontdoet zich van door schandalen achtervolgde Pruitt

Officieel heeft Pruitt zelf ontslag genomen, omdat hij niet langer de 'onophoudelijke aanvallen op mij persoonlijk en mijn gezin' kon verdragen. Maar in werkelijkheid, zo wisten Amerikaanse media al snel te melden, had hij van Trumps stafchef John Kelly te horen gekregen dat hij moest vertrekken als directeur van het Agentschap voor Milieubescherming, zoals zijn officiële titel luidde. Inmiddels zijn van de 24 leden van Trumps oorspronkelijke kabinet er 7 vertrokken.

Het allerlaatste nieuws over Pruitt was, dat hij zijn medewerkers dwong, sommige ontmoetingen en besprekingen uit de officiële agenda te houden of te schrappen. Het was op allerlei vlakken een typerende misstap. Pruitt overtrad er de interne regels mee van de federale overheid, en de wet die verbiedt om officiële te vernietigen. Hij probeerde er mee te verdonkeremanen dat hij op zeer goede voet staat met allerlei mensen in het bedrijfsleven. En het getuigt van een aan paranoia grenzende behoefte aan beveiliging en geheimhouding. Op al die gebieden konden Amerikaanse media de afgelopen maanden nog veel meer melden.

Pruitt is het moeras. Leg het droog. Laura Ingraham, een van de conservatieve commentatoren op tv-zender Fox News

Overtreden van de regels: hij reisde per vliegtuig in de eerste klas, volgens hem omdat hij in economy gevaar zou lopen. En hij gaf medewerkers die met hem mee waren gekomen uit Oklahoma, waar hij minister van justitie was, opslag terwijl het Witte Huis daar nee tegen had gezegd.

Contacten met lobbyisten: hij huurde in Washington een appartement van de vrouw van een lobbyist op energiegebied, voor veel minder dan een appartement in de buurt van het regeringscentrum moet kosten.

Paranoia: hij voerde de beveiliging van zijn persoon sterk op; zijn kantoor bij de EPA had biometrische toegangsbeveiliging en hij liet er een geluiddichte telefooncel bij bouwen.

Kritiek En dan waren er nog de schandalen die gewoon neerkwamen op genieten van macht: het dure reisje naar Marokko waar hij als milieuminister eigenlijk niets te zoeken had. Zijn verzoek aan zijn chauffeur en beveiligers om met zwaailicht en sirene te zorgen dat hij op tijd aan tafel kon in zijn favoriete restaurant. Al die schandalen - de New York Times telde er gisteren 13 – kostten hem langzaam maar zeker steun in Washington. Terwijl de Democraten al snel om zijn aftreden riepen, begonnen de laatste weken ook Republikeinse leden van het Congres kritiek op hem te uiten. En media en media-persoonlijkheden die doorgaans Trump door dik en dun steunen, begonnen zich ook tegen Pruitt te keren. "Pruitt is het moeras", twitterde Laura Ingraham, een van de conservatieve commentatoren op tv-zender Fox News, verwijzend naar Trumps geschimp op Washington tijdens zijn campagne. "Leg het droog". Ik geloof dat u als president dient vanwege Gods voorzienigheid Pruitt in zijn ontslagbrief aan Trump Voor de president was dat lange tijd niet vanzelfsprekend. Een paar weken geleden nog prees hij Pruitt voor het goede werk dat hij deed bij de EPA: het schrappen van besluiten die de industrie en energiesector teveel aan banden zouden leggen. Pruitt fungeerde lange tijd ook als klankbord voor Trump, en prees hem zelfs in zijn ontslagbrief nog ootmoedig: "Ik geloof dat u als president dient vanwege Gods voorzienigheid." Dat hij werkelijk zo effectief was in het slopen van de milieubescherming in de VS is een oordeel dat niet algemeen wordt gedeeld. In een aantal gevallen gebeurde dat met zo weinig formele voorbereiding, dat rechters er een stokje voor staken. Het zou Trump niet moeilijk moeten vallen als nieuwe minister iemand te vinden die minder door schandalen wordt achtervolgd en professioneler te werk gaat bij het uitvoeren van zijn agenda, schrijft juridisch analist Mark Joseph Stern in Slate. Tot die tijd wordt de EPA geleid door Pruitts plaatsvervanger, Andrew Wheeler. Voor die bij de EPA kwam, was hij jaren lang lobbyist voor kolen- en andere energiebedrijven.