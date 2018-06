Trump neemt Trudeau opnieuw onder vuur, ook kritiek op Merkel

Zaterdag noemde Trump de Canadese minister-president na de G7-top al 'zwak en oneerlijk'. Maandagochtend deed hij er vanuit Singapore nog een schepje bovenop.

"Eerlijke handel moet vanaf nu dwazenhandel genoemd worden", aldus Trump. "Volgens Canada verdienen ze bijna 100 miljard dollar aan de VS. Maar onze zuivel belasten ze met 270 procent. Justin doet alsof hij pijn heeft als hij uit is!"

Ook tegen Merkel

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel kreeg het te verduren. "Duitsland betaalt één procent van het bruto nationaal product aan de NAVO, terwijl wij vier procent betalen van een VEEL hoger bnp. Gelooft iemand dat dat logisch is? Wij beschermen Europa (wat goed is) tegen hoge kosten en worden dan onterecht gepakt via de handel. Maar er komt verandering!", aldus de twitterende Trump.

De woedende tweets van Trump komen een paar uur nadat Peter Navarro, een van zijn topadviseurs, op de tv-zender Fox News had gezegd dat er voor Trudeau 'een speciale plek in de hel' is.