Trump na mooie parade terug naar politiek mijnenveld

Macron vertrok 's middags naar Nice, voor een herdenking van de terroristische aanslag in die stad een jaar geleden. In Parijs applaudisseerde en salueerde Trump bij het langskomen van de militairen op de Franse nationale feestdag. Ter herdenking van de Amerikaanse deelname aan de Eerste Wereldoorlog, dit jaar een eeuw geleden, waren er ook militairen bij uit zijn eigen land.

Maar de Amerikaanse president was duidelijk ook nog bezig met de politiek in Washington. In de auto op weg naar de parade stuurde hij nog enkele tweets de wereld in, om de Republikeinen in de Senaat aan te moedigen hun versie van een nieuwe zorgwet, ter vervanging van Obamacare, aan te nemen. "Ik zit straks achter mijn bureau, pen in de hand!"

De president werd bij terugkeer ook geconfronteerd met nieuwe opwinding over het gesprek dat zijn zoon Donald, schoonzoon Jared Kushner en toenmalig campagneleider Paul Manafort vorig jaar hadden met een Russische advocate. Ze dachten dat die namens de Russische regering compromitterende informatie zou geven over Hillary Clinton.

Die zorgwet is echter in grote problemen. De Republikeinen zijn er sterk verdeeld over en er zijn maar een paar afvallers nodig om, samen met de Democraten, de wet te blokkeren. De Republikeinse leiding heeft deze week nog enkele wijzigingen voorgesteld, waarvan sommige de conservatieve vleugel moeten paaien en andere de gematigde vleugel. Het zomerreces is met twee weken uitgesteld om meer tijd te hebben voor het masseren van de tegenstanders. Maar een meerderheid leek gisteren nog niet in zicht.

Een 'jongen' van 39

Op een persconferentie in Parijs verdedigde Trump zijn zoon Donald als 'een goede jongen', die iets probeerde dat heel gewoon is in de harde business die politiek nu eenmaal is. In de Amerikaanse media werd er meteen op gewezen dat die 'jongen' een man van 39 jaar is, even oud als de naast Trump staande president van Frankrijk.

Trump roemde ook de 'transparantie' van Donald jr., die immers de hele email-wisseling had geopenbaard die aan het gesprek vooraf ging. Maar die transparantie was afgedwongen doordat de New York Times de emails in handen had, en was niet compleet.

Vandaag onthulde tv-netwerk NBC dat bij het gesprek niet alleen een Russische advocate aanwezig was - die nu zegt niet namens de Russische regering gesproken te hebben - maar ook een Russisch-Amerikaanse lobbyist. Andere media meldden vervolgens dat het ging om Rinat Akhmetshin, een lobbyist met zowel de Russische als de Amerikaanse nationaliteit. Ook hij ontkent voor de Russische regering actief te zijn, maar in Rusland werkte hij bij de militaire inlichtingendienst.