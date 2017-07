Trump lovend over Poetin

Als beeldtaal iets zegt over de internationale verhoudingen, dan lijkt er geen vuiltje aan de lucht tussen presidenten Donald Trump en Vladimir Poetin. De twee leiders van de Verenigde Staten en Rusland ontmoetten elkaar vandaag tijdens de G20-top in Hamburg, een confrontatie die door de hele wereld met grote belangstelling werd gevolgd.

De handdruk was amicaal. De leiders glimlachten naar elkaar, Trump gaf de Russische president een paar tikjes op zijn onderarm en klopte vervolgens vriendschappelijk op zijn rug. De ontmoeting die volgde is volgens Trump heel plezierig verlopen. “We hebben heel, heel goede gesprekken gehad”, zei Trump na afloop tegen journalisten.

De Amerikaanse president zei verder te hopen op een goede samenwerking tussen Rusland en de VS in de toekomst. “Het is een eer om hier bij jou te zijn”, voegde Trump daar nog aan toe in de richting van de Russische president. Poetin antwoordde dat hij ‘verheugd’ was om Trump nu eens persoonlijk te ontmoeten.

Verwarrend De amicale woorden van de Amerikaanse leider hebben iets verwarrends. Want op veel vlakken verschillen de grootmachten van mening. De Amerikanen veroordelen de Russische steun voor het Syrische regeringsleger van Bashar al-Assad en ook de rol van Rusland in Oekraïne. Donderdag nog zei Trump tijdens een speech in de Poolse hoofdstad Warschau dat Moskou moet ophouden met het ‘destabiliseren’ van Oekraïne. Of dat onderwerp vandaag ter sprake kwam, is niet bekend. Volgens de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson, die bij de onmoeting was, is er wel gesproken over de eventuele Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Trump zou daarover meermaals zijn begonnen tegenover Poetin. Maar de ontmoeting lijkt verder vooral in het teken van vriendschap te hebben gestaan. Iets dat Trump al beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne. Dat zal ongetwijfeld niet goed zijn gevallen bij een deel van zijn entourage. Sommige van zijn adviseurs en ministers zijn van mening dat de VS meer voor elkaar kan krijgen als Poetin hard wordt aangepakt. Dit geldt zeker voor veel Republikeinen in het Congres. Trump is met handen en voeten gebonden en heeft weinig mogelijkheden om een eigen koers te varen richting Rusland Dat maakt Trumps positie ingewikkeld en verwarrend. Want als Trump Rusland op de één of andere manier al tegemoet zou willen komen - bijvoorbeeld in het verlichten van de sancties of het teruggeven van Russische landhuizen in New York en Maryland - dan zal hij worden teruggefloten.

Status quo Met andere woorden: Trump is met handen en voeten gebonden en heeft weinig mogelijkheden om een eigen koers te varen richting Rusland. En Poetin? Die heeft belang bij de status quo. Over hem wordt gezegd dat hij tijdens persoonlijke ontmoetingen een voorsprong zou hebben op Trump, zeker als de inhoud ter sprake komt. Poetin is een dossiertijger en kan qua kennis de Amerikaanse president makkelijk aan. Maar als hij moet vleien doet hij dat net zo makkelijk. Een vriendschap met Trump komt hem waarschijnlijk niet slecht uit. Die kan een buffer vormen tegen Amerikanen die een harde lijn voorstaan waardoor Poetin zonder veel tegenwerking zijn gang gaan kan gaan in Syrië en tot op zekere hoogte in Oekraïne. Dat is belangrijk voor hem, want de Russische president wordt in eigen land geprezen vanwege zijn buitenlandbeleid. Het merendeel van de Russen is zeer te spreken over de rol van Rusland in de wereld, kwam deze week naar voren in een enquête van het onafhankelijke Levada Centrum. Zeker met de verkiezingen van volgend jaar maart in het vooruitzicht is een tevreden achterban voor Poetin van belang. De beladen ontmoeting tussen de presidenten van Rusland en de Verenigde Staten verliep opmerkelijk vriendschappelijk.

