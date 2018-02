Trump legt mes op tafel met FBI-memo

Of de president nog vertrouwen heeft in zijn onderminister van justitie? “Bedenk dat zelf maar”, zei Donald Trump vandaag onheilspellend tegen journalisten. Even tevoren was door hem een omstreden, door Republikeinen in het Congres opgesteld memorandum openbaar gemaakt. Het stuk suggereert dat de FBI en het ministerie van justitie politiek gemotiveerde misstappen begingen toen ze een onderzoek begonnen naar zijn campagneorganisatie in 2016. Ze waren op zoek naar aanwijzingen voor contacten met Russen.

Het memo noemt de namen van hoge functionarissen bij justitie en de FBI, waaronder de huidige onderminister van justitie, Rod Rosenstein. Die is door Trump benoemd, maar is inmiddels ook toezichthouder op het onderzoek dat een speciale aanklager doet naar de Rusland-connectie, een onderzoek waarvan Trump vindt dat het allang had moeten stoppen.

Met de openbaarmaking sloeg Trump smeekbeden van de FBI en het ministerie van justitie in de wind. Het ministerie vond dat onderdelen geheim moesten blijven. FBI-directeur Christopher Wray, nog maar een half jaar geleden door Trump zelf benoemd, noemde het incompleet en daardoor misleidend.

Machtsstrijd Maar op Twitter leek Trump duidelijk te maken dat hij het memo ziet als wapen in een machtsstrijd met twee instituten die formeel onder hem vallen, maar worden geacht zich onafhankelijk en onpartijdig op te stellen. “De leiding en de rechercheurs van de FBI en het ministerie van justitie hebben het heilige onderzoeksproces gepolitiseerd ten gunste van Democraten en tegen Republikeinen, iets wat nog maar kort geleden ondenkbaar zou zijn geweest.” Tekst gaat verder onder de tweet De machtsstrijd begon toen Trump in mei FBI-directeur James Comey ontsloeg, formeel omdat hij slecht functioneerde, maar naar hij later toegaf omdat Comey zich niet liet sturen aangaande het Rusland-onderzoek. Het ontslag van Comey leidde tot het aanstellen van de speciale aanklager. De Democraten vrezen dat het document, dat ook volgens hen een tendentieuze selectie is uit onderliggend geheim materiaal, door Trump wordt gebruikt om het onderzoek verdacht te maken, en misschien Rosenstein te ontslaan. Zelf hebben ze een document opgesteld dat de verdachtmakingen zou ontkrachten. Maar voor openbaarmaking ervan hebben ze toestemming nodig van de Republikeinse meerderheid in de commissie voor inlichtingendiensten, en van de president, en die is nog niet gekomen.