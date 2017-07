Trump krijgt weinig bijval voor transgender-verbod in leger

Kristin Beck ziet er nog steeds stoer uit, al heeft ze nu blonde lange haren, heet ze geen Christopher meer en zwaaide ze al zes jaar geleden af bij de roemruchte commando-eenheid van de marine, de Seals. En Tarrence Robertson vertrouw je zo te zien ook wel een vuurgevecht in Afghanistan toe – iets wat hij al deed toen hij nog Tara heette.

Amerika maakte de afgelopen dagen via de media ruimschoots kennis met de categorie militairen die president Trump woensdag met drie tweets de toegang tot de krijgsmacht ontzegde, ‘in welke functie dan ook’.

Dat kwam totaal onverwacht. Naar verluidt hoorde zijn minister van defensie, James Mattis, er pas dinsdag van, en werden de chefs van staven van de krijgsmachtonderdelen er helemaal door overvallen. Het is nog maar een jaar geleden dat transgenders onder president Obama juist werden verwelkomd.

Weinig bijval

Dat de Democraten protest aantekenden was te verwachten, maar het was opvallend dat er maar van enkele Republikeinse senatoren bijval kwam. De conservatieve senator James Inhofe zei dat er ‘al genoeg problemen zijn met sociale experimenten in de krijgsmacht’, verwijzend naar de volledige toegang tot militaire functies voor homoseksuelen en vrouwen. John McCain, voorzitter van de commissie voor de krijgsmacht, noemde het besluit ‘ongepast, gezien een onderzoek dat het Pentagon nog aan het doen is.’

Dat onderzoek moet uitwijzen of het opnemen van transgenders nadelig is voor de ‘paraatheid en dodelijkheid’ van gevechtseenheden. Onder de regering-Obama concludeerde een onderzoeksinstituut vorig jaar dat dit geen problemen hoefde op te leveren. Het rapport schatte het aantal transgenders in de krijgsmacht op tussen de 1300 en 6000. De medische uitgaven voor de lichamelijke geslachtsverandering waar sommigen toe zouden kunnen besluiten, schatte het op ruim 8 miljoen dollar per jaar. Dat is, meldde The Los Angeles Times, een vijfde van wat defensie per jaar uitgeeft aan Viagra.