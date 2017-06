Trump krijgt grotendeels zijn zin met inreisverbod

Het was 'een klinkende overwinning voor onze nationale veiligheid', aldus de Amerikaanse president, die de maatregel de afgelopen maanden telkens weer geblokkeerd had gezien door lagere rechters.

De uitspraak van het Hooggerechtshof is een voorlopige, in afwachting van een volledige behandeling in oktober.

De negen rechters waren unaniem in hun oordeel dat het inreisverbod net iets te ver ging. Een tijdelijke stop op de komst van vluchtelingen, en reizigers uit Libië, Iran, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen, zou Amerikaanse instellingen of burgers onredelijk benadelen. De universiteit van Hawaii had bijvoorbeeld geklaagd dat aangenomen studenten niet konden komen, en een Iraanse Amerikaan vreesde dat zijn vrouw zich niet uit Iran bij hem zou kunnen voegen. Voor dergelijke gevallen mag het inreisverbod niet gelden, oordeelden ze. Maar als het gaat om buitenlanders die geen enkele band met de VS hebben, krijgt Trump van hen de vrije hand. Drie van de negen rechters meldden zelfs dat van hen het verbod helemaal onverkort van kracht had mogen worden.

Het besluit van het Hooggerechtshof doet vermoeden dat de uitspraak in oktober ook gunstig voor Trump zal uitvallen. Maar zeker is dat niet. In het voorlopige besluit van gisteren bleef een ander bezwaar, dat het inreisverbod in feite vooral moslims uit de VS wil weren, onbesproken.

Religie

In een eerste versie van het inreisverbod, waarin het ook nog gold voor Irak, werd een uitzonderingspositie geschapen voor leden van religieuze minderheden in die landen, lees: christenen. Lagere rechters concludeerden dat het inreisverbod om die reden in strijd was met het in de Grondwet opgenomen verbod aan de overheid om een bepaalde godsdienst voor te trekken. In een tweede versie van de maatregel was zorgvuldig elke verwijzing naar religie verwijderd, maar dat overtuigde niet alle rechters. Het hof van beroep in Richmond haalde er uitspraken en tweets van Trump bij uit de periode dat hij nog campagne voerde om president te worden, en waarin hij duidelijk liet merken dat hij moslims als een gevaar beschouwde.

Die kwestie komt nu op zijn vroegst in oktober aan de orde, en het is goed mogelijk dat het Hooggerechtshof het onderwerp dan ook overslaat, als er genoeg andere gronden zijn om op te beslissen.

Een daarvan zou zelfs kunnen zijn dat de hele zaak niet meer nodig is. Het was de bedoeling dat het inreisverbod zou gelden voor negentig dagen, om de regering gelegenheid te geven, te onderzoeken hoe de controle op personen uit de zes landen en op vluchtelingen verscherpt zou kunnen worden. Die periode gaat wat de regering betreft nu pas in, maar het Hooggerechtshof wil daar niet zomaar in meegaan. Het zou ook kunnen redeneren dat de regering, ondanks de opschorting van het inreisverbod zelf, die negentig dagen nadenktijd al lang gehad heeft. Het wil daarover in oktober van alle partijen een stevig argument horen. De kans bestaat dus dat het hof in oktober kortweg besluit dat een oordeel over het inreisverbod helemaal niet meer nodig is.