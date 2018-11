Trump kreeg via advocaten een kijkje in de keuken van het Mueller-onderzoek

Speciaal aanklager Mueller, die de mogelijke banden tussen de Trump-campagne en Rusland onderzoekt, hield zich de afgelopen tijd opvallend stil. Waarom barstte Trump dan, schijnbaar zonder aanleiding, zo vaak uit in twitter-tirades tegen dat onderzoek?

Het antwoord luidt misschien wel: Trump wist heel goed waar Mueller achter de schermen mee bezig was. Naar deze week bleek hadden zijn advocaten een akkoord gesloten met de advocaten van Paul Manafort om vertrouwelijke informatie uit te wisselen. Dat is zeer omstreden, omdat Manafort, Trumps voormalige campagnemanager, juist had beloofd om mee te werken met speciaal aanklager Mueller, in ruil voor strafvermindering.

Zo’n overeenkomst om informatie uit te wisselen, een joint defense agreement, wordt wel vaker gesloten tussen advocaten van partijen die in een strafzaak min of meer aan dezelfde kant staan. Zo kunnen die hun verdediging coördineren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden van wat er besproken wordt tussen een advocaat en diens cliënt. Normaal gesproken vervalt die vertrouwelijkheid als een advocaat er met anderen over praat. Dan kan zo’n advocaat zelfs gedagvaard worden om onder ede te getuigen over wat hij met zijn cliënt besproken heeft.

Benadeling

Waar deze overeenkomst nooit voor bedoeld is, is om een geheim kanaal te openen tussen twee partijen die aan verschillende kanten van een onderzoek staan. In dit geval dus Manafort, die officieel had toegezegd mee te werken aan het onderzoek van Mueller, en Trump, die onderzocht wordt door diezelfde Mueller. Dan kun je op je vingers natellen dat één kant van het onderzoek benadeeld wordt. De meeste juridische experts in de VS hadden nog nooit van zo’n constructie gehoord en discussiëren nu over de vraag of die wel rechtsgeldig is.

Zo’n geheime samenwerking tussen de advocaten van Manafort en Trump kan de buitengewone stap verklaren die speciaal aanklager Mueller deze week nam: hij verklaarde dat Manafort de voorwaarden van zijn strafvermindering geschonden heeft, en wat hem betreft opgeborgen kan worden in de gevangenis. De meeste juridische experts in de VS hadden ook dat nog nooit meegemaakt: een aanklager die een kroongetuige publiekelijk bij het grofvuil zet.