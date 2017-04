Trump komt met heffing op hout uit Canada

Hij gaat mee in de klacht van de Amerikaanse houtindustrie dat Canadese houthakkers hun planken en balken onder de marktwaarde verkopen. Ze zouden gesubsidieerd mogen kappen op overheidsgrond, wat ze oneerlijk voordeel biedt.

Niet alleen het hout, ook de zuivel uit Canada ligt onder vuur. Vorige week beschuldigde Trump Canada ervan de zuivelmarkt te beschermen, met Amerikaanse faillissementen als gevolg. Zijn uitspraken werden gezien als voorschot op de onderhandelingen over het bestaande vrijhandelsverdrag tussen de VS, Mexico en Canada, die in de zomer worden verwacht. Trump noemde Nafta een ramp voor het land.

Amerikaanse gezinnen die een huis willen bouwen of renoveren zullen duurder uit zijn Jim Carr en Chrystia Freeland

Amerikanen gebruiken Canadees hout onder meer voor de huizenbouw. Ze halen 28 procent van hun zachthout bij de noorderburen vandaan. In 2016 had die import een waarde van 5 miljard dollar. De nieuwe tarieven zullen volgens handelsminister Wilbur Ross een miljard dollar opleveren.

Oneerlijke strafheffingen Canada noemt de Amerikaanse beschuldigingen over dumphout ongefundeerd. Strafheffingen zijn oneerlijk, stellen Jim Carr, minister van natuurlijke bronnen, en Chrystia Freeland, minister van buitenlandse zaken. De bossen zijn belangrijk voor Canada: ze zorgen voor honderdduizenden banen en vele regio’s zijn ervan afhankelijk. De Canadese overheid noemt hout een prioriteit en dreigt daarom nu met juridische stappen. Ook aan de Amerikaanse kant van de grens zullen de gevolgen van invoerheffingen te merken zijn, waarschuwen de ministers in hun verklaring. “Amerikaanse gezinnen die een huis willen bouwen of renoveren zullen duurder uit zijn.” Dat zorgt weer voor banenverlies in de Amerikaanse bouwsector, zeggen de Canadezen. Huizenbouwers hadden al te maken met de hoogste houtprijs in een decennium en met stijgende lonen. Amerika moet een duurzame oplossing vinden voor Canadees beleid dat de handel verstoort Ron Wyden, democratisch senator Het besluit over de tarieven is voorlopig. Als het ministerie van handel het definitief maakt, moet de internationale handelscommissie van de VS het nog goedkeuren. Toch heeft de aankondiging al gevolgen: kopers worden ontmoedigd om Canadees hout te kopen. Zachthout-¬futures, financiële contracten waarin de prijs van een toekomstige aankoop wordt vastgesteld, bereikten het hoogste punt in 12 jaar. Tekst loopt door onder afbeelding. Canadese minister van buitenlandse zaken, Chrystia Freeland. © REUTERS

Handelspartner Voor de houtwerkers in de noord-westelijke staat Oregan zijn maatregelen meer dan welkom, meldt de Democratische Senator Ron Wyden. De houtzagerijen worden er al decennia getroffen door oneerlijk hout uit Canada. “Hulp is onderweg”, dat laat de aangekondigde maatregel volgens hem zien. “Maar het gevecht om de houtbanen is nog niet gestreden. Amerika moet een duurzame oplossing vinden voor Canadees beleid dat de handel verstoort.” Dat internationale tribunalen Canada keer op keer gelijk gaven, is volgens Ross precies de reden dat het arbitragesysteem van Nafta aan herziening toe is. Het werkt volgens hem in het nadeel van de VS. Na China is Canada de belangrijkste handelspartner van de VS, met een totale waarde in 2016 van 545 miljard dollar. Import en export zijn redelijk in balans: de VS hebben met Canada een bescheiden handelstekort, namelijk 11 miljard dollar. Canada zegt in reactie op de Amerikaanse maatregelen nieuwe markten te zoeken. Drie ministers gaan op een houtmissie, één naar Groot-Brittannië en Europa, en de andere twee om de beurt naar China.

Hoog tijd Het is de hoogste tijd voor heffingen op Canadees hout, zegt manager Andrew Mascia van houtzagerij Cass Forest Products, 30 kilometer ten oosten van Bemidji in Minnesota. In 2015 kwam een einde aan een compromisregeling tussen Canada en de VS. “Daarna overspoelde Canadees hout onze markt, met vreselijke gevolgen voor de handel. Zij verkopen tegen een lagere prijs dan ik kan produceren. De overheid bepaalt hun prijs, zo komt dat. Een loonsverhoging zat er voor mijn mannen niet in. En Obama kon het niets schelen.” De handel trekt de laatste tijd aan. “Deze maand 55 vrachtwagens vol.” Die gaan de regio niet uit, zegt Mascia. Laat Canadees hout ook in Canada blijven, stelt hij voor.

