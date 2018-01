Trump ‘kijkt uit’ naar verhoor in Rusland-onderzoek

De spanning rond het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller begint te stijgen. Trump ‘kijkt ernaar uit’ onder ede te worden verhoord door speciale aanklager Robert Mueller, zei hij woensdag. Maar volgens zijn advocaat sprak de Amerikaanse president ‘in haast’. Republikeinse Congresleden zeggen met steeds meer vuur dat de FBI bezig is met een samenzwering.

Trumps advocaten willen dat Trump zo kort mogelijk wordt verhoord en veel vragen schriftelijk mag beantwoorden, zodat hij zichzelf niet met ondoordachte uitspraken in problemen brengt. Ook zijn vrienden waarschuwen hem, in optredens op de rechtse zender Fox News waar Trump vaak naar kijkt, dat hij in een ‘meineedval’ dreigt te trappen. Liegen tegen de aanklager is strafbaar.

Trump deed zijn uitspraak woensdag, kort voordat hij vertrok naar Davos om het World Economic Forum bij te wonen, in een informeel gesprek met journalisten. Die vroegen hem naar berichten dat het verhoor door Mueller binnen een paar weken zal plaatsvinden.

Onderzoek

Mueller onderzoekt eventuele samenspanning van de campagne-organisatie van Trump met de Russen tijdens de verkiezingen van 2016, en het belemmeren van het onderzoek daarnaar. Hij wil nu Trump zelf vragen stellen over het ontslag van zijn adviseur nationale veiligheid Michael Flynn, die zou hebben gelogen over zijn contacten met Russen, en het ontslag van directeur James Comey van de FBI, onder wie het onderzoek naar de Rusland-connectie viel.

Dat duidt erop dat in ieder geval het onderdeel ‘belemmering van de rechtsgang’ in een eindfase is beland. Doorgaans worden in dat soort onderzoeken eerst de minder belangrijke spelers verhoord en onder druk gezet om informatie te geven over betrokkenen die belangrijker zijn. Van minstens twee voormalige medewerkers van Trump, Michael Flynn en buitenland-adviseur George Papadopoulos, is bekend dat ze Mueller bij zijn onderzoek zijn gaan helpen.

Zelfs als Mueller op dit onderdeel binnenkort tot een conclusie komt zou hij nog maanden kunnen speuren naar informatie over de Rusland-connectie, en over mogelijke misstappen van Trump in zijn contacten met Rusland voordat hij de politiek in ging.