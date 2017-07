Trump-kiezers geloven nog, gouverneurs niet meer zo

En aan zijn tweets te zien kloppen de verhalen dat Trump zelf volkomen door het onderwerp geobsedeerd is. Maar in het Congres houden de meeste Republikeinen hun kruit nog droog. En opiniepeilingen in de gebieden waar Trump vorig jaar goed uit de bus kwam, verklaren waarom: daar is het vertrouwen in hem nog steeds hoog.

Landelijk gezien vertellen de cijfers een ander verhaal. In een peiling van NBC en de Wall Street Journal vond maar 40 procent van de kiezers dat Trump het goed doet, en 55 procent van niet. Dat zijn geen beste cijfers, maar ze zijn niet veel slechter dan een maand geleden. Dat betekent dat een kleine helft van de kiezers niet gelooft dat Trump zich de hulp van Rusland bij het verslaan van Hillary Clinton liet aanleunen, of het niet kan schelen.

Russische samenwerking

Je vindt die kiezers bijna uitsluitend onder Republikeinen uiteraard. Van die groep gelooft, in een andere peiling die dit weekeinde bekend werd van de Washington Post en ABC, maar een derde dat Rusland zich actief met de verkiezing bemoeide. En maar een op de tien denkt dat Trump of medewerkers van hem met de Russen samenwerkten.

Maar in het Amerikaanse verkiezingssysteem maakt het veel uit welke kiezers waar wonen. Een Republikein in het door en door Democratische Californië heeft maar weinig invloed op de kansen van een Republikeinse presidentskandidaat. De NBC-WSJ-peiling besteedde extra aandacht, en menskracht, aan de staten waar Trump zijn overwinning aan te danken had, en daar binnen weer aan districten waar Trump tijdens de verkiezingen vorig jaar veel aan had: omdat hij er een buitengewoon goede uitslag haalde, nog beter dan de Republikein Mitt Romney in 2012, of omdat hij er won terwijl bij die vorige verkiezing juist de Democraat Barack Obama had gewonnen.

In het eerste soort district is het enthousiasme voor Trump nog steeds groot: gemiddeld vindt daar 56 procent dat hij het goed doet. Maar in de districten die vorig jaar van partijkleur wisselden, blijken de kiezers heel wat kritischer: heeft hij nu nog van 44 procent de goedkeuring. Gemiddeld over al die districten haalt hij 50 procent - dus als er nu presidentsverkiezingen waren, zouden die niet per se een afgang voor Trump hoeven te zijn.