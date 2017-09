Trump kan weer lenen met steun van de Democraten

Trump dreigde al zaken te doen met de Democraten als zijn eigen Republikeinse partij moeilijk zou blijven doen. Nu heeft de Amerikaanse president voor het eerst de daad bij het woord gevoegd. Hij sloot woensdag een deal met de Democraten en passeerde ondertussen de hele Republikeinse partijtop en zijn minister van financiën. Het gaat om het zogeheten schuldenplafond, het maximumbedrag dat de Amerikaanse overheid mag lenen, en snelle hulp voor de slachtoffers van orkaan Harvey.

Eind september zou de huidige begroting aflopen en tegelijkertijd zou de overheid geen geld meer kunnen lenen, wat een schok op de financiële markten kan veroorzaken. Voor beide zaken is nu tot 15 december uitstel geregeld.

In de onderhandelingen eisten de Republikeinen een regeling voor de duur van 18 maanden. De Democraten wilden niet verder gaan dan 3 maanden. Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, noemde dat "belachelijk en schandalig". Hij verweet de Democraten een politiek spel met een nieuwe orkaan in aantocht en een leegrakend noodfonds. Toch ging Trump met die termijn akkoord, hij noemde het een goede deal.

In de Oval Office snoerde hij volgens persbureau AP zijn minister van financiën Steven Mnuchin de mond vanwege diens voorkeur voor 18 maanden. Trump wilde zaken doen met "Nancy en Chuck" - Nancy Pelosi en Chuck Schumer, de Democratische leiders in het Congres. De begroting en het schuldenplafond worden ondergebracht in de wet die bijna 8 miljard dollar vrijmaakt voor de nasleep van orkaan Harvey in Texas.

Schandpaal

De Republikeinen hebben de meerderheid in beide kamers van het Congres. Desondanks mislukte de afschaffing van Obamacare. In de zomer nagelde Trump de Republikeinse schuldigen aan de schandpaal, en nu zoekt hij steun bij de Democraten voor hervorming en verlaging van de belastingen.

Het is niet ondenkbaar dat de afronding van de deal straks samenvalt met een nieuwe schul­den­pla­fond-cri­sis

Meteen na zijn deal met de Democraten nam Trump de Democratische senator Heidi Heitkamp mee aan boord van de Air Force One. Op een evenement over belastingen in North Dakota riep hij deze "goede vrouw" vervolgens op het podium. Heitkamp zei in een verklaring op Twitter dat ze wil meewerken aan een belastinghervorming die de steun krijgt van beide politieke partijen, zolang die ook gunstig uitpakt voor de bedrijven, de werkenden en gepensioneerden in haar deelstaat. Volgend jaar neemt ze het daar op tegen een Republikein.

Minister van financiën Mnuchin, die in de onderhandelingen een kras had opgelopen, zei na afloop dat geld voor Harvey prioriteit was geweest. "Dat hebben we bereikt."

