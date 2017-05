Trump kan opgelucht ademhalen, zorgwet haalt piepkleine meerderheid

Het einde van 'Obamacare' was een verkiezingsbelofte van Trump – en al sinds 2010 van de Republikeinen. Volgens de nieuwe wet mag iedereen zelf weten of hij een zorgverzekering afsluit. In plaats van subsidies naar inkomen belooft de wet belastingtoeslagen naar leeftijd.

Lees verder na de advertentie

Maar 'Trumpcare', is nog lang geen feit, en wordt het misschien nooit in deze vorm. De komende weken moet na het Huis ook de Senaat zich over de wet buigen.

De Amerikaanse organisaties van ziekenhuizen en artsen vrezen een stijging van het aantal onverzekerden

De Republikeinse meerderheid daar telt zowel leden die veel verder willen gaan in het afschaffen van Obamacare als leden die zich zorgen maken over de gevolgen voor verzekerden. De eerste groep wil dat verzekeraars en individuele verzekerden, net als vroeger, in een vrije markt elkaar vinden als het gaat om wat er verzekerd is en tegen welke premie. De tweede groep heeft wel bezwaren tegen Obamacare, maar vreest dat onder Trumpcare veel meer mensen onverzekerd zullen zijn.

Die tweespalt was er ook onder de Republikeinen in het Huis, en dat deed in maart een eerdere versie van Trumpcare de das om. Dat was een gevoelige politieke nederlaag voor Trump en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan. Het wekte twijfel aan hun vermogen om andere ambitieuze plannen, zoals een grondige hervorming van het belastingstelsel, door het Congres te krijgen.

Tegenstanders paaien Na die tegenslag probeerden Ryan en Trump eerst de conservatiefste tegenstanders te paaien, door een van de belangrijkste overgebleven garanties voor verzekerden af te zwakken: verplichte acceptatie door de verzekeraar tegen een standaard premie, ongeacht de gezondheid. Maar daardoor keerden nog meer gematigde Republikeinen zich tegen de wet, en leek een meerderheid nog steeds buiten bereik. Trump trok enkelen van hen echter over de streep met acht miljard dollar extra om vijf jaar degenen te helpen die al iets mankeren en daardoor bij aanmelding met torenhoge premies geconfronteerd zouden worden. Vanavond bleek dat voldoende te zijn. Uit de wereld van de gezondheidszorg ontmoet de nieuwe wet voornamelijk kritiek. Volgens de onafhankelijke Kaiser Family Foundation is het extra geld voor zieke verzekerden totaal onvoldoende. De Amerikaanse organisaties van ziekenhuizen en artsen vrezen een stijging van het aantal onverzekerden. Volgens peilingen willen de meeste Amerikanen Obamacare, dat in de tijd van Obama niet zo populair was, inmiddels graag behouden en verbeteren.

Problemen voor verzekeraars Het politieke touwtrekken levert een groot probleem op voor de zorgverzekeraars. Obamacare is nog steeds wet, dus Amerikanen mogen zich eind dit jaar weer aanmelden voor een betaalbare, gesubsidieerde polis in 2018 – maar dan geldt de wet misschien niet eens meer. In een aantal staten trekken verzekeraars zich veiligheidshalve terug en kunnen verzekerden nergens meer terecht. De kans bestaat dus dat de komende maanden Obamacare zichzelf afschaft, zonder dat de Senaat er aan te pas komt. Als dat gebeurt, zullen de Democraten moord en brand schreeuwen, en er hun voordeel mee doen. Een chaotische ondergang van Obamacare, verwachten ze, zullen de kiezers niet verwijten aan de naamgever van dat zorgstelsel, maar aan degenen die het nu voor het zeggen hebben. In november volgend jaar, als er verkiezingen zijn voor het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat, zouden ze dankzij Trumpcare de weg naar de macht weer in kunnen slaan.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.