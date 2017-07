Trump junior ging te gretig in op een subliem aanbod

Visie 1: Politieke nieuweling tuinde misschien in een Russisch opzetje Lees verder na de advertentie Heb een beetje compassie met Donald Trump jr. Hij kreeg in juni vorig jaar een e-mail waarin een kennis hem smeuïge informatie over Hillary Clinton voorspiegelde. Zijn vader had net de nominatie van de Republikeinse partij veroverd, zijn zwager Jared Kushner nestelde zich naast hem als adviseur aan de top van de campagne. Dit was zijn kans om een prachtige bijdrage te leveren aan het succes van zijn vader. In plaats daarvan staat hij nu te kijk als landverrader, iemand die bereid was de Amerikaanse democratie te verkwanselen aan de Russische regering, die volgens die kennis de bron was van de informatie. Misschien is hij nu wel voor de rest van de regeringsperiode van Donald Trump sr. een blok aan diens been. En als het nou nog echt illegaal of onbehoorlijk was wat Donald jr. deed. Maar de verontwaardiging daarover komt uit de koker van de Democraten en van de gevestigde media, die bijna allemaal op hun hand zijn. Sinds wanneer heeft een Amerikaan niet de vrijheid om te ontmoeten wie hij maar wil? Met zijn afspraak met advocate Natalia Veselnitskaja was niets mis. Tekst loopt door onder de foto. Advocate Natalia Veselnitskaya houdt vol dat ze geen belastende informatie over Hillary Clinton aanbood aan Donald Trump junior. © AP Bovendien werkt die niet voor de Russische regering, en ze had trouwens ook niets bijzonders te vertellen. En ook al had ze nuttige informatie aangedragen, dan nog hadden Trump jr. en de twee andere belangrijke leden van de campagne-organisatie, Jared Kushner en campagne-voorzitter Paul Manafort, het volste recht daar iets mee te doen. 'Wie zeg er nou nee tegen als dat soort informatie gratis wordt aangeboden?' Dat heet ‘oppositie-onderzoek’ en elke politicus doet het. Je wilt weten of je tegenstander zijn of haar partner heeft geslagen of op de middelbare school radicale opstellen schreef. Je kunt ‘oppo research’ bureaus inhuren om achter elk vermoeden aan te gaan. Wie zeg er nou nee tegen als dat soort informatie gratis wordt aangeboden? De Democraten, die nu moord en brand schreeuwen, hebben ladingen boter op hun hoofd. In januari nog onthulde website Politico dat ze van de ambassade van Oekraïne informatie kregen over de banden tussen Trumps campagne-voorzitter Paul Manafort en Rusland. Het resultaat was dat Trump zich gedwongen zag hem te ontslaan. Dat was een concreet resultaat van buitenlandse inmenging - en dat terwijl je het effect van de Russische inmenging, door het uitlekken van gehackte informatie van de Democraten, helemaal niet kunt meten. 'Het enige wat je Donald Trump jr. kunt verwijten, is dat hij naïef was'

Opzetje Het is zelfs de vraag of de ontmoeting met die Russische advocate geen opzetje was. Zij heeft in het verleden samengewerkt met een Amerikaanse 'oppo research' organisatie, Fusion GPS, die veel voor Democraten werkt. Misschien was het echte doel van het gesprek wel, medewerkers van Trump in een lastig parket te brengen. Nee, het enige wat je Donald Trump jr. kunt verwijten, is dat hij naïef was. En dat hij, toen The New York Times er achter kwam, in eerste instantie loog dat het alleen maar over adoptie van Russische kindertjes ging. Maar eigenlijk zelfs dat niet. Want die strategie werd volgens The New York Times bedacht door de presidentiële voorlichters. En goedgekeurd door die andere nieuweling in de politiek, Donald Trump senior. Donald Trump junior en senior na een debat tegen Hillary Clinton in september 2016.

Visie 2: Dankzij zoon Donald weten we hoever de Trumps wilden gaan Wat een slinks plan had hij in gedachten. Donald Trump jr. stortte zich in de armen van de Russen zodra hij de kans kreeg. De e-mails die vooraf gingen aan zijn ontmoeting vorig jaar met advocate Natalia Veselnitskaja laten geen ruimte voor twijfel. Voor de oudste zoon van de president kunnen de gevolgen ernstig zijn. Dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan landverraad - senator Tim Kaine, de running mate van Hillary Clinton, nam het woord in de mond - lijkt uitgesloten; voor die misdaad moet je de wapens opnemen tegen je eigen land, of een vijand helpen waarmee het in oorlog is. Maar de verkiezingswetgeving verklaart het aannemen van ‘geld of andere zaak van waarde’ van een buitenlander tot een misdaad. Ook informatie kan geld waard zijn. En was het waardeloos waar die advocate mee kwam? Dan was er altijd nog een ‘samenzwering’ om die misdaad te plegen. Voor de president zelf ziet het er ook somber uit. Hij zou niets van het gesprek hebben geweten. Maar het gemiddelde waarheidsgehalte van zowel zijn beweringen als die van zijn persvoorlichters en belangrijke medewerkers is bijzonder laag. Zijn relatie met de medewerkers die aan het plan deelnamen is hecht, twee zijn zelfs familie. En hij was die dag in Trump Tower, waar de ontmoeting plaatsvond. Er zijn ook andere aanwijzingen dat Trump op de hoogte was en zich net zoals zijn zoon bij voorbaat verkneukelde over de beloofde ‘vuiligheid’ over zijn tegenstandster bij de presidentsverkiezingen, Hillary Clinton.

Ontmaskerd Het gesprek vond plaats op 9 juni. Twee dagen daarvoor hield Trump een campagnetoespraak waarin hij aankondigde dat hij 'waarschijnlijk' op 13 juni een toespraak over Hillary Clinton zou houden die 'jullie heel informatief en heel interessant' zullen vinden. De ontmaskering van Donald Trump jr. versterkt de vermoedens rond de activiteiten van inmiddels vertrokken medewerkers Het kwam er niet van. Maar op 12 juni maakte WikiLeaks bekend dat er binnenkort materiaal over Hillary Clinton zou worden gepubliceerd en op 14 juni onthult de Washington Post waar dat onder andere vandaan komt: gehackte computers van de Democraten. De ontmaskering van Donald Trump jr. als gretig postiljon tussen de Russen en zijn vader versterkt verder de vermoedens rond de activiteiten van inmiddels vertrokken medewerkers van Trump: campagne-voorzitter Paul Manafort, die werkte voor de voormalige Rusland-vriendelijke regering van Oekraïne; adviseur nationale veiligheid Michael Flynn, die intern loog over contacten met de Russische ambassadeur en die merkwaardig genoeg nog weken nadat dit uitkwam mocht doorwerken. Nog is de onderste steen in de Rusland-connectie niet boven. De concrete bijdrage van de Russen aan de overwinning van Trump was het buitmaken en bekendmaken van informatie over de Democraten. Het is niet bekend of iemand in de campagne-organisatie van Donald Trump daarvan op de hoogte was en 'samenspande', laat staan of dit gold voor Trump zelf - en pas als dat laatste zonneklaar blijkt, zullen de Republikeinen in het Congres misschien aan afzetting gaan denken. Maar dankzij Donald Trump jr. weten we nu dat de deur voor zulke samenwerking wijd open stond. Lees ook: Trump junior zorgde al eerder voor ophef

