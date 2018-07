Trump is op bezoek, Europa zet zich schrap

“Het is altijd goed om te weten wie je strategische vriend is”, twitterde Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, gisteren richting de Amerikaanse president. Die doet namelijk weinig moeite om zijn Navo-bondgenoten gerust te stellen, aan de vooravond van een bezoek aan Brussel. Trump had getwitterd: ‘Navo-landen moeten MEER betalen, de Verenigde Staten moeten MINDER betalen. Heel oneerlijk!’

Ook zijn voorgangers vonden dat de kosten van de Navo beter verdeeld moeten worden. Maar het probleem met Trump is dat hij volgens waarnemers het hele idee van een bondgenootschap niet begrijpt, of wil begrijpen. In zijn wereld bestaan alleen winnaars en verliezers. In dit geval betalen de VS meer dan de Europese bondgenoten, dus lachen zij in hun vuistje.

De Europese Unie, geweldige landen

die de VS heel slecht behandelen

@realDonaldTrump, 10 maart 2018

De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Rusland, de Democraat Michael McFaul, stelt dat Trump de Navo ziet als een maffia-organisatie: de anderen moeten betalen voor bescherming door de VS. Dat lijkt overdreven, maar vorige week vertelde de president tijdens een bijeenkomst met aanhangers trots hoe hij de Duitse bondskanselier Angela Merkel onder druk zette.

Trumps anekdote sluit goed aan bij McFauls visie. “En ik zei, weet je Angela, ik kan het niet garanderen, maar wij beschermen jou, en dat betekent veel meer voor jou…” Denk er een Italiaans-Amerikaans accent bij, een slechte belichting, en de film­scène is compleet.

De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Israël Dan Shapiro, ook een Democraat, gaat nog verder. Hij twittert dat Trump zelfs uit de Navo wil stappen. “Hij gelooft niet in de alliantie (welke alliantie dan ook); hij denkt dat onze bondgenoten ons benadelen.” Shapiro waarschuwt voor de rampzalige gevolgen, die Rusland in de kaart zullen spelen.

We willen niet dat wat met immigratie in Europa gebeurt, ook hier gebeurt!

@realDonaldTrump, 18 juni 2018

Al lijkt een einde van het bondgenootschap onwaarschijnlijk, de zenuwen zijn gespannen in Brussel. Dat wil zeggen, op het hoofdkantoor van de Navo, want bij de Europese Unie gaat Trump niet langs. “De EU is erger dan China”, zei hij onlangs in een tv-interview over de handelsrelatie. Ook handel is voor de president puur een kwestie van winnen of verliezen. De EU is volgens hem zelfs opgericht om de VS te benadelen.

Daarom zal het Trump goed doen dat de Britse premier Theresa May doorgaat met de brexit, ook al is zij een paar ministers kwijt. Vrijdag is de Amerikaanse president bij haar op bezoek. Maar het is zeer de vraag of May dan ook toezeggingen kan verwachten voor de toekomstige handelsrelatie met de VS, als Groot-Brittannië geen EU-lid meer is.

De EU moet ondertussen haar positie bepalen in deze onzekere wereldorde. Daarbij zijn er kansen voor opkomende supermacht China. Die wil graag samen met de EU optrekken tegen de Amerikaanse handelspolitiek. Merkel deed gisteren goede zaken met de Chinese premier Li Keqiang, die op bezoek was in Berlijn. En volgende week gaan de EU-leiders naar Peking, voor hun jaarlijkse top.

De VS betalen veel meer dan alle andere landen met als doel hen te beschermen. Niet eerlijk voor de Amerikaanse be­las­ting­be­ta­ler.

@realDonaldTrump, 10 juli 2018

Trump spaart zijn oude bondgenoten niet, zo bleek een maand geleden na de G7-top in Canada. Kort na zijn vertrek uit Charlevoix, waar de president de slotconclusies had onderschreven, hekelde hij in een reeks tweets de opstelling van zijn gastheer, de Canadese premier Justin Trudeau.

Zo’n zelfde scenario is nu ook mogelijk: eerst ruzie maken met de Navo-bondgenoten, dan de Britten aan het lijntje houden en een paar dagen later aanpappen met de Russen. De ontmoeting met Poetin, maandag in Helsinki, wordt het ‘gemakkelijkste’ onderdeel van zijn reis, voorspelde Trump gisteren.

Wellicht belooft de president op die top om militaire oefeningen niet door te laten gaan, net zoals hij in Singapore spontaan oefeningen met Zuid-Korea afblies. Als Trump de Navo in verwarring achterlaat, is voor Poetin de buit al binnen.