Trump is ‘onwaarheden’ van Bannon zat

Het boek van de journalist Michael Wolff schetst een ontluisterend beeld van de intellectuele kwaliteiten van de president, in de ogen van zijn medewerkers. En zijn inmiddels vertrokken top-adviseur Steve Bannon betitelt zonder omhaal een ontmoeting van Trumps zoon Donald jr. en schoonzoon Jared Kushner met een Russische advocate als 'landverraad' en suggereert dat de toenmalige presidentskandidaat er zelf van geweten moet hebben. Bannon ontving eveneens post van een advocaat, waarin hem verboden wordt 'onwaarheden' en 'vertrouwelijke informatie' te verspreiden.

Lees verder na de advertentie

Dat Bannon een rechtstreekse aanval deed op familieleden van Trump zal een belangrijke factor zijn in de heftigheid van zijn reactie.

Wanneer er kwaad wordt gesproken over Trump slaat hij doorgaans terug via Twitter. Maar dit keer staan er kennelijk grotere belangen op het spel. In een officiële verklaring liet Trump weten dat Bannon vorig jaar 'toen hij zijn baan verloor, ook zijn verstand verloor'. Daarna kwamen de juridische stappen.

'Oliedom' Dat Bannon een rechtstreekse aanval deed op familieleden van Trump zal een belangrijke factor zijn in de heftigheid van zijn reactie. Tegenover auteur Michael Wolff noemde Bannon diens dochter Ivanka bijvoorbeeld 'oliedom'. Maar Bannon kon ook om een andere reden niet meer genegeerd worden: na zijn ontslag in augustus vorig jaar - na onenigheid met de nieuwe stafchef John Kelly - keerde hij terug aan het hoofd van de bij populaire rechtse website Breitbart. Hij presenteert zich als iemand die vecht voor de ideeën en de aanhangers van president Trump. De afgelopen maanden leek hij het daarbij beter te weten dan Trump zelf. Bij senaatsverkiezingen in Alabama steunde hij bijvoorbeeld voor de omstreden kandidaat Roy Moore, terwijl Trump zelf een kandidaat steunde waar de Republikeinse leiding in Washington meer in zag. En terwijl Bannon pleitte voor hogere belastingen voor de rijkste Amerikanen, juichte Trump toen de Republikeinen in het Congres in december een belastingverlaging aannamen waarbij het meeste geld juist naar de hoogste inkomens ging. Bannon overbrugde die tegenstelling steeds door te zeggen dat Trump slechte adviezen kreeg. Maar tegenover zijn omgeving liet hij doorschemeren dat hij in 2020 zelf een gooi naar het presidentschap zou willen doen.