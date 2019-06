Trump is nog niet klaar met Mexico

Donald Trump viert het akkoord met Mexico over het tegenhouden en opvangen van migranten uit Midden-Amerika als een grote overwinning. De beloften die de zuiderbuur van de Verenigde Staten deed onder de dreiging van invoerheffingen, die maandag al zouden ingaan, stellen hem tevreden. Die gaan de ‘illegale immigratie’ fors terugdringen of zelfs doen ophouden, twitterde hij.

Maar Mexico voelt zich ook overwinnaar, zeiden diplomaten tegen de Washington Post. Want het land is niet bereid zichzelf tot ‘veilig land’ voor asielzoekers te verklaren. Dat zou betekenen dat mensen uit Honduras, El Salvador of Guatemala, onderweg naar de VS om daar asiel te vragen, dat in plaats daarvan in Mexico zouden moeten doen. Zo’n regeling, die lijkt op de procedure die de Europese Unie hanteert, hebben de VS wel met Canada.

Er zullen nog meer asielzoekers uit de VS naar Mexico terugkomen om daar de behandeling van hun verzoek af te wachten

Volgens de afspraken die wel zijn gemaakt, zal Mexico nog meer troepen van de Nationale Garde naar de grens met Guatemala sturen om daar het illegaal oversteken van de grens tegen te gaan. En er zullen nog meer asielzoekers uit de VS naar Mexico terugkomen om daar de behandeling van hun verzoek af te wachten.

Maar eigenlijk zijn die afspraken niet eens nieuw, zo inventariseerde de New York Times zaterdag. Het tijdelijk terugsturen van asielzoekers naar Mexico was in december al beklonken, het sturen van troepen naar de grens in maart.

En of die twee maatregelen de stroom migranten echt aanzienlijk zullen afremmen wordt door veel betrokkenen betwijfeld. De gezamenlijke verklaring van de twee landen die vrijdag werd uitgegeven houdt daar zelfs rekening mee: de invoerheffingen, die zouden beginnen met 5 procent en konden doorgroeien naar 25 procent, zijn niet van de baan. Over negentig dagen zal bekeken worden of Mexico zich volgens de VS goed van zijn taak gekweten heeft.

Pokeren Voorlopig hebben Trumps critici het nakijken, schrijft de conservatieve commentator Hugh Hewitt in de Washington Post: die ‘kunnen net zo min erkennen dat hij pokerde met een hoge inzet over de veiligheid van de grens en won, dan dat ze kunnen toegeven dat de president donderdag een grootse lofrede hield voor de helden van Normandië.’ Trump deed gewoon heel goed zijn werk als leider van het land, vindt Hewitt. Maar hij is tot nu toe een van de weinige stemmen in die richting. Op de website Politico analyseren verslaggevers Eliana Johnson en Nancy Cook dat veel tegenspelers van Donald Trump zijn tactiek onderhand wel kunnen dromen, en er dus ook niet meer wakker van liggen. ‘Eerst een crisis doen oplaaien door met ernstige gevolgen te dreigen als vage, ongespecificeerde eisen niet worden ingewilligd. Dan de spanning opvoeren terwijl een kunstmatige deadline nadert, terwijl nerveuze waarnemers waarschuwen voor de vreselijke gevolgen van het in die afgrond storten. En uiteindelijk een vage, imperfecte of grondwettelijk twijfelachtige deal op het laatste moment, terwijl je de overwinning claimt en de critici neersabelt.’ Die critici lieten zich luid horen, voorop natuurlijk de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, die in een verklaring zei dat ‘dreigementen en woede-aanvallen geen manier zijn om buitenlands beleid te voeren’. Maar ook de Business Roundtable, de club van directeuren van grote Amerikaanse bedrijven is niet blij. “We blijven diep bezorgd over het dreigen met of instellen van invoerheffingen om beleidsveranderingen af te dwingen bij onze buren en bondgenoten”, liet de organisatie weten. Zowel in de VS als in Mexico zou dat kunnen leiden tot onzekerheid, en die kan bedrijven doen afzien van investeringen.

Teruglopen De regering-Trump gaf zelf zaterdag voedsel aan die onzekerheid. Een functionaris zei tegen de New York Times dat de aantallen asielzoekers die zich aan de Amerikaanse grens melden ‘snel’ moeten teruglopen, omdat de president anders ‘boos’ zal worden. “Het dreigement met de invoerrechten is niet verdwenen, het is opgeschort”, zei hij. Trump zelf zaaide nog wat extra verwarring met nieuws dat niet in de gezamenlijke verklaring stond: ‘Mexico heeft beloofd onmiddellijk te beginnen met de aankoop van grote hoeveelheden landbouwproducten van onze geweldige patriottische boeren!’ twitterde hij. Tot zaterdagavond kon noch bij het Witte Huis, noch bij het ministerie van landbouw iemand vertellen wanneer Mexico dat had beloofd en hoeveel het land dan zal kopen.

