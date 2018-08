Trump in het nauw: voor het eerst wordt hij beschuldigd van een misdrijf

De Russische hulp bij zijn verkiezing hangt nog steeds als een donderwolk boven het presidentschap van Donald Trump. Maar zijn inspanningen vlak voor die verkiezing om twee affaires geheim te houden, hangen sinds dinsdag als een molensteen om zijn nek. Voor het eerst is hij van een misdrijf beschuldigd, onder ede, door een getuige die het weten kan.

Die getuige is advocaat Michael Cohen, die de vastgoedondernemer, reality-ster en presidentskandidaat twaalf jaar lang terzijde stond. Niet alleen juridisch, maar ook met praktische hulp bij lastige problemen. Zoals in de zomer en herfst van 2016, toen twee vrouwen dreigden hun affaires met Trump bekend te maken.

De een, Karen McDougal, kreeg 150.000 dollar voor haar exclusieve verhaal van een tijdschrift waarvan de uitgever Trump goed gezind was - het werd vervolgens niet gepubliceerd. De ander, Stephanie Clifford, alias pornoster Stormy Daniels, kreeg van Cohen 130.000 dollar zwijggeld. Hij kreeg dat in termijnen terug van Trump, frauduleus gefactureerd als ‘dienstverlening’.

Als Cohen had getuigd dat het doel van dit alles was om Trump te beschermen tegen de woede van zijn vrouw Melania, dan waren ze er misschien nog mee weggekomen. Dat was ook de geslaagde verdediging van John Edwards, de Democratische kandidaat-vicepresident naast John Kerry in 2004, toen bleek dat hij van geldschieters twee miljoen dollar had gekregen om zijn geheime geliefde en hun kind te onderhouden. Maar Cohen bevestigde voor de rechter, in het kader van een bekentenis die hemzelf een mildere straf gaat opleveren, wat het tijdstip al deed vermoeden: het ging erom Trumps verkiezing in november 2016 niet te schaden.

Politiek explosief

Gezien de minieme marge waarmee Trump het presidentschap veroverde (een kleine 80.000 stemmen in drie staten) is het niet uit te sluiten, maar ook niet te bewijzen, dat het stilhouden van dit pijnlijke nieuws net het verschil maakte. Hetzelfde kan gezegd worden over de hulp die Rusland gevraagd of ongevraagd bood door het hacken van Democratische e-mails en het verspreiden van opruiende berichten via sociale media. En over de keus van de Democraten voor een niet bepaald aansprekende kandidaat, Hillary Clinton. Hoe dan ook tilt dat geringe verschil in stemmen het door Cohen bekende misdrijf uit boven een niemendalletje. En is het feit dat hij het pleegde ‘op aanwijzing van een kandidaat voor een federaal ambt’ - de president dus - politiek explosief.

En dan dreigt voor Trump ook nog het doorslaan van Paul Manafort, zijn ex-cam­pag­ne-voor­zit­ter

Vermoedelijk zijn er meer ontploffingen op komst. De advocaat van Cohen heeft gezegd dat zijn cliënt nog veel meer kan vertellen. Daar is nog tijd genoeg voor. Pas in december zal de rechter bepalen of Cohen voor een paar jaar de gevangenis in gaat, zoals de aanklagers nu voorstellen, of korter, uit dank voor bewezen diensten.

En dan dreigt voor Trump ook nog het doorslaan van Paul Manafort, zijn ex-campagne-voorzitter. Die werd dinsdag, vrijwel op hetzelfde moment dat Cohen voor de rechter stond, schuldig verklaard aan een fraude en belastingontduiking. Hij kan voor tientallen jaren achter de tralies verdwijnen - gezien zijn leeftijd (69) de rest van zijn leven.

Manafort was, voordat hij voor Trump ging werken, actief in Oekraïne en had hooggeplaatste Russische contacten. Als Trump of zijn omgeving inderdaad met de Russen samenwerkte, had hij mogelijk een hoofdrol. Tot nu toe heeft hij daar niets over losgelaten, maar nu zijn veroordeling definitief is, kan hij zijn strategie veranderen in ruil voor een lagere straf.