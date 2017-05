Trump in het Heilige Land: nu al teleurstelling en onduidelijkheid

Wel hangt er een economische deal in lucht waar zowel Israël als de Palestijnen baat bij zouden kunnen hebben. Diplomatie loopt voor de president-zakenman wellicht vooral via de portemonnee.

Lees verder na de advertentie

Al dagen gaat het in de media over het aanstaande bezoek, wat ervan te verwachten en vooral: wat er al fout is gegaan. Er is immens veel verwarring over wat Trump nou precies wil en vindt. En dan hebben we het nog niet eens over die vervelende episode waarbij Trump geheime informatie deelde met de Russen (en zo wellicht met Israël’s aartsvijand Iran) – informatie die van Israël afkomstig was.

Het begon met de Klaagmuur. Als eerste Amerikaanse president in functie wil Trump die bezoeken. Dat was goed nieuws voor Israël, dat eist dat de wereld Israëls aanspraak op de Oude Stad van Jeruzalem erkent. Maar alras bleek dat hij er premier Netanyahu niet bij wil hebben. Medewerkers van de Amerikaanse vertegenwoordiging noemden de Klaagmuur, tot ontsteltenis van Israël, zelfs een deel van de Palestijnse Westbank. Nu gaan er weer geruchten dat Netanyahu misschien toch mag komen.

Een goede neus voor de vele gevoeligheden ontbreekt kennelijk nog bij Trump

Afschaffen van handelsbelemmeringen Al niet minder schandelijk volgens Israël: op de website van het Witte Huis stond een video over Trumps reis, waarop de landkaart van Israël stond zonder de Westelijke Jordaanoever, de Golan en Oost-Jeruzalem. Vreugde daarover bij de Palestijnen. Maar die waren weer kwaad omdat het bezoek aan hun president Abbas in Betlehem onder het kopje “Israël bezoek” stond vermeld. Voor Trump mag het conflict simpel zijn, een goede neus voor de vele gevoeligheden hier ontbreekt kennelijk nog. De Amerikaanse krant Wall Street Journal kwam met het meest opmerkelijke nieuws in aanloop naar het bezoek. De Golfstaten (waar Trump net vandaan komt) zouden bereid zijn openlijke banden met Israël aan te knopen, in ruil voor een gedeeltelijke bouwstop in de nederzettingen. Het zou gaan om onder meer directe telefoonverbindingen en het afschaffen van handelsbelemmeringen voor Israël. Dat is een kolfje naar Netanyahu’s hand. Hij is er al tijden voor om de relatie met de Golfstaten te normaliseren, zonder in ruil daarvoor de Palestijnen een eigen staat te geven. Die twee zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Ondertussen vergadert het kabinet in Israël over een economisch pakket voor de Palestijnen. Dat zou tot stand gekomen zijn in samenspraak met de Amerikanen en bedoeld om hen gunstig te stemmen. Een van de voorstellen is om de voor Palestijnen belangrijke grensovergang tussen de Westbank en Jordanië dag en nacht open te stellen. Ook zijn er plannen om twee industrieterreinen te ontwikkelen, bij Jenin en Nablus. De Palestijnen zouden inmiddels hun verwachtingen omlaag geschroefd hebben In zijn kabinet heeft Netanyahu echter te maken met sterke tegenkrachten. Aan de rechterflank wordt economische verlichting voor de Palestijnen gezien als beloning voor terreur. Een kennelijk voorstel om hen toe te staan te bouwen in het gebied waar ook de nederzettingen zijn (Area C) lijkt door de rechts-nationalistische minister Bennett te worden geblokkeerd, maar het kabinetsoverleg is nog gaande.

Teleurgesteld De kolonisten-partijen willen niet te veel toegeven aan de president die ze aanvankelijk als de Messias zagen, maar in wie ze inmiddels behoorlijk teleurgesteld zijn. Trump heeft Netanyahu al eens in het openbaar gezegd dat hij een beetje ‘kalm aan moet doen’. [letterlijk: 'hold back', red.]. En de beloofde verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem lijkt op de lange baan geschoven. De Palestijnen zouden volgens een bericht in de krant Haaretz inmiddels hun verwachtingen omlaag geschroefd hebben. Trump zou Betlehem vooral willen bezoeken als belangrijke plek voor het christendom, en minder voor de Palestijnen zelf, zo klinkt het daar. Het doel van zijn bezoek in Saudi-Arabië was bovendien de banden met de Sunni moslims te versterken. De Palestijnen komen nauwelijks aan bod, schrijft de krant. Het Trump-team heeft ondertussen uit veiligheidsoverwegingen een aantal onderdelen uit het programma in Israël op de valreep geschrapt.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.