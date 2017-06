Trump: ‘Ik wil gewoon geen arm iemand op economische zaken’

De Amerikaanse president reageerde gisteren tijdens een toespraak in Iowa op critici die opmerkten dat hij veel rijke mensen had aangesteld in zijn regering. Trumps kabinet is het rijkste ooit in de Amerikaanse geschiedenis. Onder zijn bewindslieden bevinden zich een aantal multimiljonairs en ook verschillende miljardairs. Een daarvan is Wilbur Ross, de minister van economische zaken. Volgens zakenblad Forbes, dat Trumps vermogen raamt op 3,5 miljard dollar, beschikt Ross over 2,5 miljard dollar.

“Iemand zei: ‘Waarom heb je een rijk persoon aangesteld als verantwoordelijke voor de economie?’”, zei Trump woensdag. Het publiek lacht. “Nee echt, het is waar. Ik zei: ‘Want dit is het soort denken dat we willen. Echt, want zij vertegenwoordigen het land. Zij hoeven het geld niet.”

Goldman Sachs Trump kreeg ook veel kritiek omdat hij verschillende personen aanstelde met sterke banden met Wall Street. Steven Mnuchin was partner bij zakenbank Goldman Sachs en werd minister van financiën. Gary Cohn had de dagelijkse leiding bij Goldman Sachs en werd Trumps belangrijkste economisch adviseur. Op deze specifieke positie wil ik gewoon geen arme iemand. Snappen jullie dat? President Trump De president benadrukte dat de zakenlieden als Cohn veel hadden moeten opgeven voor hun banen. “Dit is de directeur van Goldman Sachs. Slim. Hij ging van een enorm salaris naar bijna niets.” “Dit zijn grote, briljante zakenlieden. Dat is wat we nodig hebben zodat de wereld geen misbruik van ons maakt.” “Ik hou van alle mensen, rijk en arm”, vervolgde Trump. “Maar op deze specifieke positie wil ik gewoon geen arm iemand. Snappen jullie dat? Als jullie aandringen, zal ik het doen. Maar ik doe het liever zo. Toch?” Tijdens zijn verkiezingscampagne bekritiseerde Trump zijn concurrenten nog om hun nauwe banden met Wall Street. “Ik ken die jongens bij Goldman Sachs”, zei hij vorig jaar in South Carolina. “Ze hebben totale, totale controle over hem (Ted Cruz, een voormalig Republikeins presidentskandidaat). Net zoals ze totale controle hebben over Hillary Clinton.”

