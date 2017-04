Trump houdt bezoekers Witte Huis geheim

Wie komen er over de vloer in het Witte Huis? Met wie spreken president Trump en zijn medewerkers? Welke lobbyisten lopen de deur plat? De regering van Trump, die Obama ervan beschuldigde 'de minst transparante president ooit te zijn', houdt haar kaken stijf op elkaar. ‘Ernstige nationale veiligheidsrisico’s en de privacy van de honderdduizenden jaarlijkse bezoekers’ maken het onmogelijk om de namen van bezoekers te publiceren, zei een woordvoerder. De lijst blijft geheim tot minstens vijf jaar nadat Trump het Witte Huis verlaat.

Burgerrechtenorganisaties reageren boos op Trumps besluit. “De enige aannemelijke conclusie is dat de regering Trump veel dingen wil verbergen”, zei Faiz Shakir, directeur van de American Civil Liberties Union. Geheimzinnigheid werkt vriendjespolitiek en corruptie in de hand, stelde Robert Weissman van consumentenorganisatie Public Citizen.

President Obama publiceerde vanaf 2009 wel iedere drie maanden wie het Witte Huis bezocht. Geheel spontaan ging dat niet. Obama verzette zich in eerste instantie, maar draaide bij toen er rechtszaken werden aangespannen door organisaties die pleiten voor een transparante overheid. Obama’s regering stelde wel dat het vrijgeven van de bezoekers een vrijwillige keuze was en geen verplichting. Zijn team schrapte dan ook geregeld namen van de lijst. In totaal publiceerde Obama’s regering zo’n zes miljoen documenten over bezoekers.

Moeras droogleggen

Trump, die Obama ervan beschuldigde ‘de minst transparante president ooit te zijn’, beloofde in zijn verkiezingscampagne juist een einde te maken aan vriendjespolitiek en belangenverstrengeling in Washington – hij zou ‘het moeras droogleggen’. Nu ligt Trump onder vuur omdat hij felle kritiek heeft op journalisten en, ondanks eerdere toezeggingen, zijn belastingaangifte niet wil vrijgeven, terwijl andere presidenten dit decennialang wel deden.

Democraten dienden deze maand een wetsvoorstel in dat de regering verplicht om bekend te maken wie Trump bezoekt op ‘plekken waar hij regelmatig zaken doet’. Op welke specifieke plek de Democraten vooral duiden werd duidelijk door de naam van de wet: ‘Making Access Records Available to Lead American Government Openness Act’. Mar-A-Lago dus, Trumps exclusieve strandverblijf in Palm Beach, waar hij deze maand onder meer de Chinese president Xi Jinping ontving. De kans dat die wet erdoor komt is klein, aangezien de Republikeinen de meerderheid vormen in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.