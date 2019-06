Trump hoopt op betere relatie tussen Polen en Rusland

Duda sprak tijdens een persconferentie in het Witte Huis, die hij samen met Trump gaf, zijn zorgen uit over de houding van Rusland. “Wij willen graag vrienden zijn met Rusland, maar helaas laat Rusland weer zijn onaardige, onplezierig en imperialistische gezicht zien", aldus Duda. Trump, die graag een goede band met Rusland wil onderhouden, zei vervolgens dat hij gelooft dat een goede relatie tussen Polen en Rusland mogelijk is. Ook benadrukte dat hijzelf graag een goede band met Rusland wil.

Polen had gehoopt op een Amerikaanse militaire basis in het land en was van plan deze Fort Trump te noemen, maar afgaande op de persconferentie is het zo ver niet gekomen. De duizend manschappen zijn een aanvulling op de 4.500 Amerikaanse soldaten die nu al af en aan in Polen aanwezig zijn. Ook geven de VS de Polen een aantal drones. Nieuwe infrastructuur voor de extra troepen is voor rekening van het Oost-Europese land, aldus Trump. Wanneer de Amerikaanse manschappen zullen arriveren, is nog niet bekend.

Trump kondigde ook aan dat hij in september hoogstwaarschijnlijk Polen zal bezoeken. Dit wordt zijn tweede bezoek aan het land sinds hij werd gekozen tot president.