Trump herziet zijn mening en herschrijft de geschiedenis

Nadat zaterdag een anti-fascistische demonstrante was omgekomen door een terreuraanslag met een auto, en negentien anderen gewond raakten, had de president gezegd dat er geweld was geweest 'van vele kanten'. Maandag had hij, onder zware druk van zijn politieke bondgenoten in het Congres, alsnog een expliciete veroordeling uitgesproken van de Ku Klux Klan, neo-nazi's en andere blank-racistische groepen die voor een 'Verenig rechts' demonstratie naar Charlottesville waren gekomen.

Maar gisteren, tijdens een presentatie in de Trump Tower in New York die niet als persconferentie was aangekondigd, ging hij met journalisten in debat en hield hij vol dat er met twee maten gemeten was. "Definieer alt-right voor me. Definieer jij dat nou. Toe dan", daagde hij een journalist uit. En zonder het antwoord af te wachten: "En hoe zat het dan met alt-left, dat aanvallen pleegde op alt-right, dragen zij dan geen schuld?" Volgens hem waren er aan beide kanten zowel raddraaiers geweest als 'prima mensen'.

Is het volgende week George Washington, en de week erna Thomas Jefferson? Waar stopt het? Donald Trump

De president zei ook openlijk wat hij in zijn toespraak maandag al een beetje had gesuggereerd: dat ook hij niet blij is met het weghalen van standbeelden van generaals en politici van de zuidelijke staten tijdens de burgeroorlog, iets wat de laatste jaren steeds vaker gebeurt, omdat zwarte Amerikanen er aanstoot aan nemen. "Deze week is het Robert E. Lee. Ik zie dat Stonewall Jackson ook weg moet. En ik vraag me af: is het volgende week George Washington, en de week erna Thomas Jefferson? Je moet je toch afvragen: waar stopt het?"

Geschiedvervalsing Tegenstanders van het weghalen van standbeelden zeggen dat het geschiedvervalsing is om te doen alsof generaals als Robert E. Lee niet ooit vereerd werden als helden, ook al wordt daar nu anders over gedacht. Maar veel van die beelden werden niet om die reden neergezet, maar als teken van verzet tegen het toekennen van burgerrechten aan zwarte Amerikanen. En als iemand aan het herschikken van de geschiedenis doet, dan Donald Trump wel. In de standbeelden-kwestie verwees hij naar Washington en Jefferson omdat zij 'ook slavenhouders' waren. Dat klopt, maar daarmee zijn ze nog niet gelijk te stellen aan degenen die zo'n honderd jaar later oorlog voerden om de slavernij veilig te stellen. Ook de recente geschiedenis ziet er door de ogen van Trump heel anders uit. Volgens hem werd er de avond voorafgaand aan de rellen tussen extreem-rechtse en antifascistische demonstranten, kalm geprotesteerd tegen het weghalen van het standbeeld van Robert E. Lee uit wat nu Emancipation Park heet, het 'Park van de slaven-vrijlating'. Hij gaf er hoog van op dat hij de tijd had genomen om de gebeurtenissen goed te bestuderen, en over meer informatie beschikte dan de media. Maar die stonden er met hun neus bovenop toen honderden mannen met toortsen door de stad liepen en "Jullie zullen ons niet vervangen; Joden zullen ons niet vervangen!" riepen. Republikeinen blijven hopen dat Trump door schade en schande wat wijzer wordt.

Wanhoop Trumps terugval naar zijn oorspronkelijke standpunt over Charlottesville bracht sommige leden van het Congres tot wanhoop. De Democratische senator uit Hawaii, Brian Schatz, twitterde: "Als Jood, als Amerikaan en als mens kan ik geen woorden vinden om mijn afschuw en teleurstelling uit te drukken. Dit is mijn president niet." Zijn Republikeinse collega Marco Rubio: "De blank-racistische groepen zullen het als winst zien dat ze maar 50 procent van de schuld krijgen." En Democraat Michael Bennett: "De teleprompter-president veroordeelt blank racisme, de vrijuit sprekende president legt de schuld bij 'beide kanten'. Niemand zou een teleprompter nodig moeten hebben om de juiste keus te maken." Daarmee legt Bennett de vinger op de gevoelige plek: telkens opnieuw veroordelen Republikeinen de woorden en soms daden van hun president, maar verbinden ze daar geen consequenties aan, omdat ze hem op die plek nodig hebben. Dus blijven ze hopen dat Trump door schade en schande wat wijzer wordt. En dat bijvoorbeeld een stevige nieuwe stafchef als John Kelly er voor zorgt dat de president beter geïnformeerd is, genuanceerder uit de hoek komt, kortom presidentiëler wordt. Maar ze zullen het onder ogen moeten zien: niemand kan Trump langer dan een dag bij de les houden. En zo kwam het dat bij de eerste gelegenheid dat het land Donald Trump hard nodig had, na een gebeurtenis die het op zijn grondvesten deed schudden omdat ze te maken had met de zwarte kanten van de eigen geschiedenis, hij de verkeerde woorden koos. En nadat de goede woorden voor hem waren opgeschreven en hij ze van een scherm had kunnen oplezen, en hij er daarna nog een nacht over kunnen slapen, maakte hij zijn keuze: die verkeerde woorden waren toch beter. Dus kreeg het land die te horen. Want zo lang Donald Trump president is, heeft hij het laatste woord. Lees ook: Houding Trump verdiept de kloof Lees ook: Leiders grote bedrijven nemen afstand van Trump

