Trump heeft zichzelf in de nesten gewerkt met zijn migratiebesluit

De behandeling van sommige immigranten door de regering van Donald Trump wordt in snel tempo milder, afgedwongen door de grote verontwaardiging onder gewone Amerikanen en politici over het scheiden van ouders en kinderen. Maar de uitspraken van de president over het onderwerp zijn radicaler dan ooit.

Trump wil dat het Congres het Amerikaanse immigratiesysteem – volgens hem ‘het slechtste in de geschiedenis van de wereld’ – strenger maakt. Maar een poging daartoe leed donderdag in het Huis van Afgevaardigden voorlopig schipbreuk.

Nadat Trump woensdag al een besluit ondertekende dat toeliet dat bij de grens opgepakte ouders en kinderen niet meer gescheiden worden, maar samen gevangengezet, werd donderdag bekend dat de regering nog verder gaat. Veel gezinnen die zijn betrapt op illegale grensoverschrijding zullen niet meer worden vastgehouden, en mogelijk niet meer vervolgd. Die kunnen in vrijheid wachten op een besluit over hun uitzetting.

Een wet die een keihard beleid vast moest leggen, werd donderdag in het Huis van Afgevaardigden verworpen

Van harte ging het niet: terwijl first lady Melania donderdag in Texas een detentiecentrum voor kinderen bezocht, schamperde de president tijdens een kabinetsvergadering dat bij dat beleid van ‘vangen en loslaten’ het vangen verspilde moeite is.

De nieuwe stap is ook lijnrecht in tegenspraak met Trumps verzekering woensdag dat er nog steeds een beleid is van nultolerantie. Dat houdt in dat er strafvervolging wordt ingesteld tegen iedereen die illegaal het land binnenkomt – daar vallen wat de regering-Trump betreft zelfs asielzoekers onder die zich niet bij een officiële grensovergang melden.

Maar het kon vermoedelijk niet anders, omdat het besluit dat hij woensdag ondertekende geen letter veranderde aan een rechterlijk vonnis uit 1997, dat voorschrijft dat kinderen maar twintig dagen mogen worden vastgehouden, met of zonder hun ouders.

Trump wil een rechter vragen die regel af te schaffen, maar de kans dat hij zijn zin krijgt, is klein. Bij doorgaan met het arresteren van gezinnen, zou dus binnen enkele weken opnieuw het dilemma opduiken tussen kinderen weghalen of het hele gezin dan maar vrijlaten.

Politiek fiasco Trumps inbinden wordt algemeen gezien als een politiek fiasco. In peilingen was twee derde van de Amerikanen tegen het scheiden van ouders en kinderen, en waren er zelfs onder Republikeinen evenveel tegen- als voorstanders. Maar Trump steunt binnen de Republikeinse partij op een kleinere groep, die er niet van schrikt als hun president illegale immigranten beschrijft als ‘ongedierte’ dat ‘ons land binnenstroomt en een plaag wordt’. Zij zullen vaststellen dat hij niet echt vat op het probleem krijgt. Trump geeft de schuld van zijn falen aan de Democraten. Maar donderdag bleek dat de Republikeinen het onderling ook niet eens kunnen worden over hoe het verder moet met de strijd tegen illegale immigratie, en wat er moet gebeuren met de miljoenen die zonder verblijfsvergunning een bestaan in de VS hebben opgebouwd. Een wet die een keihard beleid vast moest leggen, werd donderdag in het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, verworpen. De stemming over een alternatieve wet, een compromis tussen voorstanders van een harde lijn en een gematigder vleugel, werd op het laatste moment uitgesteld. Kennelijk vreesden de Republikeinse leiders dat ook die wet het niet zou halen. Daarmee dreigt de partij, juist op dit voor haar kiezers zo belangrijke punt, bij de Congresverkiezingen in november met lege handen te staan.

