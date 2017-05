Dat Donald Trump de generaal, die hem zo trouw had vergezeld op campagne, beter niet tot veiligheidsadviseur had kunnen benoemen, is inmiddels wel duidelijk. Maar juist vandaag, toen de ultrakorte loopbaan van Flynn in het Witte Huis onderwerp van een hoorzitting in de Senaat was, lieten voormalige medewerkers van Obama uitlekken dat het voor Trump geen verrassing kan zijn geweest.

Tijdens de hoorzitting kwamen James Clapper, oud-directeur van de gezamenlijke inlichtingendiensten onder Obama, aan het woord. Net als Sally Yates, onderminister van justitie en korte tijd, tot ze ontslagen werd, onder Trump plaatsvervangend minister van justitie. In die laatste functie was het de beurt van Yates om voor Flynn te waarschuwen, en ook die waarschuwing werd in de wind geslagen. Pas weken later vloog hij alsnog de laan uit.

De getuigenis van Yates zette in het volle licht wat bij stukjes en beetjes al was uitgelekt: op 26 januari, nog geen week dus nadat Trump beëdigd was en Flynn zijn kantoor in het Witte Huis had betrokken, vroeg Yates om een gesprek met de juridische adviseur van Trump, Donald McGahn, om hem te vertellen dat er diverse problemen waren rond Flynn.

Om te beginnen had hij tijdens de campagne en na Trumps verkiezing contacten gehad met Rusland die 'op zichzelf problematisch', dus misschien wel illegaal waren. Of ze dat laatste echt waren, en wat er precies verkeerd aan was, mocht Yates niet zeggen in verband met misschien wel lopende onderzoeken, maar zorgwekkend was het wel.

Sancties Daarnaast had Flynn gelogen tegen onder andere vice-president Mike Pence over die contacten, waardoor Pence weer onwaarheid debiteerde in interviews. Flynn, en Pence, ontkenden met name dat Flynn met de Russische ambassadeur had gesproken over het opheffen van sancties die president Obama had ingesteld vanwege de bemoeienis van Rusland met de verkiezingen. Tenslotte oordeelde Yates ook nog dat, doordat de Russen dit allemaal ook wisten, en zagen hoe Flynn de waarheid verzweeg, de nationale veiligheidsadviseur door hen gechanteerd zou kunnen worden. De getuigenis van Yates is vooral zo pijnlijk omdat het nu duidelijk is dat de regering-Trump 18 dagen lang een nationale vei­lig­heids­ad­vi­seur die chantabel was, in zijn functie liet De getuigenis van Yates is vooral zo pijnlijk omdat het nu duidelijk is dat de regering-Trump achttien dagen lang een nationale veiligheidsadviseur die chantabel was, in zijn functie liet. Van een ontslag kwam het pas vier dagen nadat de Washington Post had onthuld dat hij onwaarheid gesproken had. President Trump probeerde via Twitter van tevoren een andere kijk op het verhoor te propageren. "Vraag Sally Yates, onder ede, of ze weet hoe geheime informatie in de kranten terecht kwam, kort nadat ze die uiteenzette aan de advocaat van het W.H", schreef hij. Zo 'kort daarna' was dat dus niet, en in de senaatscommissie werd zijn verzoek gehonoreerd. Onder ede ontkende Yates dat ze ooit geheime informatie had gelekt, over wat dan ook. Ook al voorafgaand aan de hoorzitting benadrukte Trumps woordvoerder Sean Spicer dat toen Trump zijn veiligheidsadviseur aanstelde, Michael Flynn nog steeds een hoge bevoegdheid had om van overheidsgeheimen kennis te nemen. Maar op de vraag, waarom het Witte Huis Flynn de hand boven het hoofd hield, tegen alle adviezen in, eerst van de vertrekkende president zelf en daarna van de waarnemend minister van justitie, en nadat al gebleken was dat hij had gelogen – daarop is nog steeds geen antwoord gekomen. De Democratische senator Al Franken verwees naar de veel gehoorde speculaties dat Flynn moest worden beschermd omdat hij anders uit de school zou kunnen klappen. Bijvoorbeeld over andere medewerkers van Trump die met de Russen contact hadden. En die misschien wel met Russen samenspanden over de hacks die Hillary Clinton zo dwarszaten. Yates, lachend: "Hier blijf ik buiten."

