Trump heeft Democraten nodig voor zijn 'wet van liefde' en de muur bij Mexico

Een gedoogregeling voor migranten die als minderjarige naar de VS kwamen, blijft voorlopig van kracht. Dat bepaalde een rechter in de Amerikaanse staat Californië deze week. Hij floot daarmee de Amerikaanse president Donald Trump terug. Die wilde de regeling, die bescherming biedt aan 690.000 kinderen van ongedocumenteerde migranten, beëindigen. Volgens de uitspraak van de rechter moet de regeling nationaal behouden blijven.

Trumps voorganger Barack Obama voerde in 2012 het ‘Deferred Action for Childhood Arrival-programma’, beter bekend als DACA, per decreet in. Obama riep de regeling in het leven voor kinderen van ongedocumenteerde migranten, van 30 jaar of jonger. Het programma stelde de ‘dreamers’ (dromers), zoals de jongeren in het programma worden genoemd, in staat om legaal te werken of een opleiding te volgen en de regering beloofde af te zien van deportatie. De meeste dreamers komen uit de landen Mexico, El Salvador, Guatemala en Honduras en wonen in de VS in de staten Californië en Texas.

Sinds Trumps beslissing DACA te beëindigen was het niet langer mogelijk voor dreamers om hun ver­blijfs­sta­tus te verlengen.

Legaliteit Dreamers kwamen vaak op jonge leeftijd naar de VS en hebben hun plaats gevonden in de Amerikaanse samenleving. Een overgrote meerderheid van de Amerikanen is voorstander van een pad naar legaliteit. De regering Trump kondigde in september vorig jaar al aan het programma, dat in maart afloopt, af te willen schaffen. In reactie op de aankondiging spanden verschillende staten, organisaties en burgers rechtszaken aan om de aangekondigde afschaffing aan te vechten. Volgens de rechter hoeft de huidige regering geen nieuwe vergunningen te verstrekken, maar voor de 690.000 mensen die nu onder de bescherming vallen mag er niks veranderen. Tekst loopt door onder de afbeelding Demonstranten marcheren bij het Capitool in Washington als protest tegen het voornemen van Trump en zijn regering de regeling die 'Dreamers' in staat stelt te werken en studeren in de VS in te trekken. © REUTERS Sinds Trumps beslissing DACA te beëindigen was het niet langer mogelijk voor dreamers om hun verblijfsstatus te verlengen. Zo’n 22.000 dreamers lopen daardoor het risico per 5 maart hun werkvergunning en mogelijkheid tot studeren kwijt te raken. Ze mogen dan in theorie teruggestuurd te worden naar het land waar hun ouders vandaan komen. Trump lijkt gevangen tussen twee vuren.